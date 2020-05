Saint-Nazaire : le paquebot Infinity attendu pour récupérer des membres d'équipage du Celebrity Apex

Comme d'autres compagnies de croisière, l'Américain RCCL a choisi la solution du paquebot pour évacuer une partie de ses membres d'équipage qui se trouvent toujours à bord du Celebrity Apex dans le port de Saint-Nazaire. Le Celebrity Infinity est attendu au terminal marchandises diverses et conteneurs à Montoir-de-Bretagne ce jeudi 21 mai dans la matinée. L'Infinity, également construit aux Chantiers de l'Atlantique, doit embarquer 126 membres d'équipage indiens qui attendent à bord de l'Apex depuis la fin mars. Le bateau doit appareiller vers 16 heures.

L'Apex reste à Saint-Nazaire pour l'instant

Le paquebot de luxe Celebrity Apex, dernier né des chantiers navals a été livré fin mars mais n'a toujours pas quitté le port en raison de la pandémie. Plus de 200 personnes ont été testées positives au Covid-19 à bord du navire sur les 1460 présentes et mises en quarantaine. Plusieurs ont été hospitalisées fin mars. Actuellement, il n'y a plus de cas positifs à bord et l'arrêté de confinement a été levé. Depuis la fin mars, l'armateur a organisé le rapatriement par avion de plusieurs centaines de membres d'équipage vers leurs pays d'origine.

Il reste encore autour de 300 personnes à bord du Celebrity Apex dont de nombreux Philippins. En raison de l'arrêt des croisières dans le monde entier, on ne sait pas encore quand le paquebot quittera Saint-Nazaire. Environ 200 membres d'équipage sont nécessaires à bord pour assurer l'entretien et la sécurité du navire.