Le nom du futur géant des mers, "Wonder of the Seas", a été dévoilé ce jeudi lors de la mise sur cale des premiers éléments du paquebot de l'armateur américain RCCL. Selon les Chantiers de l'Atlantique, il sera le plus grand au monde. Il devrait dépasser ses prédécesseurs de quelques centimètres.

Saint-Nazaire : le plus grand paquebot du monde s'appellera le "Wonder of the Seas"

Saint-Nazaire, France

Après l'Harmony of the Seas, le Symphony of the Seas, le futur paquebot de la série Oasis commandé aux Chantiers de l'Atlantique par l'armateur américain RCCL, s'appellera le "Wonder of the Seas". Le nom a été dévoilé ce jeudi lors de la cérémonie de la mise sur cale du navire qui marque le début de l'assemblage de la coque.

Le bloc n°108, d’un poids de 910 tonnes, a été déposé par le très grand portique de 1.400 tonnes, au fond de la forme de construction. Cette cérémonie marquait le début de l’assemblage de la coque - Communiqué des Chantiers de l'Atlantique

Ce tube comporte deux pièces de monnaie porte-bonheur est scellé dans la coque - Bernard Biger

Paquebot basé à Shangai

Selon les Chantiers de l'Atlantique, Wonder of the Seas sera le plus grand paquebot du monde. Les deux précédents de la classe ont l'un après l'autre battu le record de taille de quelques centimètres. Longs de 362 mètres, ils peuvent accueillir plus de 6.000 passagers et 2.300 membres d'équipage. Le bateau doit être livré au printemps 2021. Il sera basé à Shangaï en Chine.

Plusieurs paquebots sont actuellement en construction aux chantiers navals de Saint-Nazaire. La prochaine livraison, celle du Grandiosa pour l'armateur italo-suisse MSC est programmée le 31 octobre prochain.