Saint-Nazaire : le pont du Pertuis opérationnel en juin 2020

Dans le port de Saint Nazaire, le pont métallique du Pertuis fait peau neuve. L'ouvrage, qui permet de circuler à travers les bassins du port, date de 1910 et donnait régulièrement des signes de faiblesse, obligeant à le fermer. Long de 60 mètres, il va être totalement reconstruit.

Saint-Nazaire, France

Depuis le début octobre, le démantèlement du pont de Pertuis a démarré dans le port de Saint-Nazaire. L'ouvrage métallique, installé en 1910 va être découpé et totalement déconstruit. Il va ensuite falloir remplacer les fondations qui avaient tendance à s'affaisser. Parallèlement, la fabrication du pont métallique est en cours en Alsace dans une usine du groupe Eiffage. Longue de 60 mètres, la structure va être acheminée par barge jusqu'à Saint-Nazaire en février-mars. Comme son prédécesseur, le pont sera tournant et pivotera pour laisser les bateaux entrer et sortir des bassins.

Le pont est enconstruction en Alsace - photo NSNP

5 000 passages de véhicules par jour

Avec un design plus épuré, le nouveau pont sera peint en bleu Klein. Sa chaussée sera plus large que l'actuelle. L'ouvrage qui est régulièrement emprunté par des poids-lourds enregistre en moyenne 5 000 passages par jour. Il est beaucoup utilisé par les salariés de la zone portuaire et comme l'activité industrielle est importante en ce moment, la fermeture du pont a tendance à créer des ralentissements aux heures de pointe. La mise en service du nouvel ouvrage est prévue en juin prochain. Le coût du projet s'élève à 4,9 millions d'euros.