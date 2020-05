Saint-Nazaire : le porte-avions de nouvelle génération sera construit aux Chantiers de l'Atlantique

Florence Parly, la Ministre des Armées était aux Chantiers de l'Atlantique ce lundi matin pour une cérémonie symbolique, la découpe de la première tôle du bâtiment ravitailleur de force, le Jacques Chevallier, qui doit être livré à la Marine Nationale en 2022. Ce navire, qui est le premier d'une série de quatre, est destiné à remplacer les pétroliers-ravitailleurs. Il aura pour mission d'assister le groupe-aéronaval, qui compte le porte-avions Charles de Gaulle. Le 4ème de série sera livré en 2029.

Masques et distances étaient obligatoires © Radio France - Anne Patinec

Ambiance particulière

En raison de la crise sanitaire et de la crise économique liées à la pandémie du coronavirus, l'ambiance était inhabituelle dans l'atelier de découpe des tôles. Beaucoup moins de monde qu'habituellement pour une telle cérémonie. Masque sur le visage, quelques salariés des chantiers de l'Atlantique, des représentants de Naval Group et de la Marine nationale y assistent. Au sol, des croix blanches indiquent où se positionner afin de garder ses distances. Dans un court discours, Laurent Castaing le directeur des Chantiers remercie la ministre de sa venue car "c'est un rayon de soleil, c'est le signe d'un début de retour à la normale". "Si j'ai tenu à cette visite le 18 mai, c'est parce que ce chantier ne doit pas prendre de retard pour la Marine Nationale mais aussi parce qu'il est prioritaire pour les Chantiers de l'Atlantique et qu'il est important de soutenir le rythme de l'activité" a répété Florence Parly, consciente de l'importance des contrats militaires pour le chantier naval.

A l'issue de la cérémonie, le directeur des Chantiers de l'Atlantique ne souhaite pas s'exprimer sur la situation de son entreprise. Pour l'instant, aucune annulation de commande de paquebot n'a été annoncée mais le marché de la croisière est à l'arrêt depuis de longues semaines. L'avenir du site nazairien risque de s'assombrir. D'où l'importance des marchés militaires.

Le futur porte-avions construit à Saint-Nazaire

Lors de sa visite, Florence Parly a confirmé que le futur porte-avions français, successeur du Charles de Gaulle, sera construit aux Chantiers de l'Atlantique. "_C'est ici, à Saint-Nazaire, que sera construit le porte-avions de nouvelle génération, qui succédera au Charles de Gaulle en 2038, avec, en ligne de mire, 2036 pour les premiers essais à la mer"a déclaré la ministre. "Les chantiers de l'Atlantique sont les seuls chantiers capables de construire un navire d'une telle taille et d'un tel tonnage_" a expliqué la ministre "Nous travaillons sous forme d'études" sur ce porte-avions de nouvelle génération et nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques mois puisque le président de la République sera amené à prendre des décisions dans ce domaine d'ici quelques mois". "Le porte-avions devra être à la mer en 2036 pour ses premiers essais", a insisté Florence Parly, "mais il est encore trop tôt pour évoquer le budget de construction du navire destiné à prendre le relais du Charles de Gaulle qui"arrivera en fin de vie en 2038-2040"