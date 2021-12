Saint-Nazaire : le premier paquebot au gaz naturel des Chantiers mis à flot

A Saint-Nazaire ce jeudi, le premier paquebot construit aux Chantiers de l'Atlantique et qui fonctionnera au gaz naturel liquéfié a été mis à flot. Il a fallu 270 000 mètres cubes d'eau et 6 heures pour mettre le MSC World Europa sur l'eau avant de le transférer dans la nuit au bassin C.

C'est un spectacle rare. Pouvoir approcher ce mastodonte jusque sous la coque, à quelques minutes de l'ouverture des vannes. Il faudra 270 000 mètres cube d'eau et 6 heures pour le mettre à flot et le transférer bassin C, là où tous les plus gros paquebots terminent leur séjour aux Chantiers avant la livraison.

Sous la coque du MSC World Europa dans la plus grande cale de construction d'Europe quelques minutes avant sa mise à flot © Radio France - Hélène Roussel

Le MSC World Europa est le premier paquebot au gaz naturel liquéfié construit en France, aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. 22 ponts, 68 mètres de haut, 47 mètres de largeur, il pourra accueillir 6 762 passagers. Pour l'instant, à l'intérieur, c'est un amas de gaines, de câbles et de fer mais il reste un an pour tout agencer, 3 000 personnes travailleront sur le bateau à partir de janvier.

la "promenade" ou la rue qui sera bordée de restaurants et de boutiques sur le pont 6. Le paquebot sera prêt dans un an © Radio France - Hélène Roussel

On devine le large escalier, le futur toboggan, l'écran géant au plafond avec l'installation des leds. Il ressemble à tous ses frères. Sauf que celui-là a une double particularité : d'abord ses deux cuves énormes (il a fallu sacrifier quelques cabines) pour entreposer le gaz naturel. "Le GNL permet de réduire à néant ou presque l'oxyde d'azote, de soufre, et les particules" explique Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France. Le GNL permet aussi de réduire de 21% les émissions de CO2. Ensuite, deuxième innovation : l'installation d'une pile à combustible, qui va fonctionner au gaz naturel et permettre de délivrer 150 kilowatts d'électricité. Une pile encore à l'état d'expérimentation. "On veut d'abord voir comment elle réagit à l'atmosphère marine avant d'aller plus loin" détaille Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l'Atlantique.

ça représente l'émission en CO2 d'un couple qui ferait le même trajet en camping car - Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l'Atlantique

Prendre le virage de la transition écologique : oui, ça coùte cher. "Plusieurs millions d'euros en plus sur la facture" concède le directeur général des Chantiers. "Mais au final, ça représente l'émission de CO2 d'un couple qui ferait le même parcours avec un camping-car". Par rapport à l'objectif de réduire la pollution des paquebots de 50% d'ici 2030, Laurent Castaing l'assure : "nous avons 10 ans d'avance". Patrick Pourbais avoue toutefois : "il reste encore beaucoup à faire, vu que nous avons l'objectif du zéro émission pour 2050". MSC serait déjà sur les rangs pour Solidsail, le projet des Chantiers de construire un paquebot avec des voiles en composite et pliables, et des mâts de 80 mètres de haut. Le prototype sera présenté à la ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili en visite aux Chantiers ce vendredi.

Pierfrancesco Vago, Président de MSC Croisières, et Laurent Castaing, Directeur Général des Chantiers de l'Atlantique au moment d'ouvrir la vanne pour remplir la cale, comme une baignoire mais avec 270 000 mètres cubes d'eau! © Radio France - Hélène Roussel

Mis à l'eau ce jeudi, le MSC World Europa doit partir d'ici un an. Première croisière prévue en décembre l'année prochaine avant de filer au Qatar où il doit servir d'hôtel pendant la coupe du monde de football. Les règles seront-elles alors les mêmes qu'aujourd'hui ? 70% de la jauge et vaccins obligatoires pour tous à bord. MSC a repris les croisières dès le mois d'aoùt 2020, avec un million de passagers depuis, mais un protocole sanitaire très strict.

le MSC World Europa à quelques minutes de sa mise à flot © Radio France - Hélène Roussel

MSC, le croisiériste italien est l'un des premiers investisseurs étrangers sur le sol français. Il aura déboursé 20,5 milliards d'euros en 20 ans.