Saint-Nazaire : le rachat des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri abandonné

Le projet de rachat des Chantiers de l'Atlantique par le groupe italien Fincantieri a été abandonné d'un commun accord, ont annoncé mercredi 27 janvier les gouvernements italien et français. Ils pointent les incertitudes engendrées par la crise sanitaire du Covid-19. "La France et l'Italie prennent acte du fait que le contexte économique actuel ne permet pas de poursuivre le rapprochement envisagé entre les Chantiers de l'Atlantique et Fincantieri", ont indiqué les gouvernements dans un communiqué de presse conjoint à la suite d'un entretien téléphonique entre les ministres de l'Economie français et italien.

"C'est un soulagement que ce processus de vente soit arrêté", se félicite le maire de Saint-Nazaire David Samzun. Le projet de vente des Chantiers de l'Atlantique n'est pas pour autant stoppé. "On a besoin de sérieux, de robustesse et d’innovation", explique l'élu qui précise qu'il n'y a pas qu'un seul acheteur potentiel intéressé. Le nom du ou des repreneurs sera connu début février selon le maire.

Le fin d'un long dossier

Depuis la faillite de la maison mère sud-coréenne des Chantiers, l'entreprise de Saint-Nazaire, spécialisée dans les paquebots et navires militaires de grande taille, est détenue par l'État français (84,3% du capital), Naval Group (11,7%), les salariés (2,4%) et des sociétés locales (1,6%). Depuis 2017, le projet de cession prévoyait que Fincantieri détienne 50% du capital, plus 1% supplémentaire prêté par l'État français. Ce rachat n'ira donc pas à son terme. Les Chantiers de l'Atlantique emploient 3.100 personnes et 5.000 sous-traitants français et étrangers.