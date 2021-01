Saint-Nazaire : le secteur de l'immobilier manque de biens à vendre

Après de longs mois de recherche, Sébastien a enfin trouvé le logement de ses rêves. Un appartement de 160 m2 en duplex sur le front de mer de Saint-Nazaire. De telles offres étant rares, il n'a pas négocié le prix de son appartement qui dépasse les 400 000 euros. Ingénieur chez Airbus, à son retour des Etats Unis, il voulait vivre dans la ville où il a grandi. Ces dernières années, la cité industrielle a beaucoup changé avec l'aménagement du front de mer.

Le confinement a renforcé l'attractivité de la ville

Ce bord de mer, de nombreux habitants de grands centres urbains veulent aussi en profiter. Depuis le premier confinement, les agences immobilières comme celle de Maggy Immobilier reçoivent de nombreuses demandes de clients qui souhaitent changer de vie . Des habitants de grandes villes qui préfèrent désormais des villes moyennes . Ils veulent profiter d'un jardin ou d'un balcon, pouvoir travailler depuis leur nouveau domicile grâce à la fibre et disposer d'une gare à proximité pour se rendre de temps à autre à leur bureau.

Pour le prix d'un T2 à Paris vous avez une très belle maison à Saint-Nazaire ou alors un très bel appartement face mer. Le développement du télétravail est une des raisons pour lesquelles on a autant de demandes sur Saint-Nazaire" Maguy Loyer gérante de l'agence Maguy Immobilier.

Conséquence, les biens à vendre se font de plus en plus rares. Récemment, Pascal Jéguirim, directeur de la filiale AJP Littoral a vendu un appartement dans le centre de Saint Nazaire en une heure, sans aucune négociation de prix. Et si le client s'était rétracté, six autre personnes étaient prêtes à signer. L'an dernier, les prix des biens ont augmenté de 8 à 10%. Les offres se font de plus en plus rares. Le réseau Amepi qui regroupe 14 agences immobilières de Saint-Nazaire ne dispose plus que de 40 biens à la vente contre 200 il y a deux ans.

Le marché de la location est également très tendu avec peu d'offres disponibles.