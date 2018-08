Saint-Nazaire, France

Depuis la base sous-marine, les visiteurs partent à bord d'un bus découvrir les Chantiers de l'Atlantique. Beaucoup sont en famille. Au micro, Sébastien, le guide évoque l'histoire du site mais aussi son actualité. Incollable, il répond aux nombreuses questions. Il attire aussi l'attention des passagers sur certains points comme le "Magic Carpet" , une sorte de monte-charge installé sur le côté du Célébrity Edge (en fin de construction) qui sera à la fois bar, restaurant ou salle d'embarquement au-dessus de la mer. Une innovation qui fera parler d'elle.

Alors que l'entreprise fonctionne au ralenti en raison des congés, le bus slalome dans les différentes parties du site industriel. Le public découvre les nombreux panneaux en acier qui vont permettre de fabriquer la coque d'un navire; un véritable Légo où chaque pièce est numérotée pour que les équipes puissent se retrouver. Des panneaux on passe aux blocs en cours d'assemblage près du portique géant rouge et blanc.

Lors des visites, le public peut voir la construction des paquebots depuis la cale comme pour le Symphony of The Seas - A.Klose/SNAT

Gigantisme

A deux reprises, les visiteurs descendent du bus. Au pied du paquebot MSC Bellissima en cours d'achèvement, ils sont impressionnés par la taille du paquebot. Plusieurs bateaux sont actuellement en construction. Dans la cale, c'est le MSC Grandiosa qui prend forme.

C'est quelque chose d'unique en France, donc c'est quelque chose qu'on voulait voir et montrer à notre fille. Le gigantisme des chiffres, le gigantisme des infrastructures, c'est impressionnant. C'est vrai que ça donne le vertige" Mehdi, vacancier du Val de Marne venu en famille

Un regret pour certains visiteurs, les photos sont interdites (en raison du secret industriel) et il n'est pas possible de monter à bord des navires. En pleine saison, certains jours, plus d'une dizaine de visites sont organisées à Airbus, aux Chantiers de l'Atlantique et au grand Port de Nantes-Saint-Nazaire. L'an dernier, 46 000 entrées payantes ont été comptabilisées.

Pour les chantiers navals, le tarif est de 14 € pour la visite d’1 h 30 et 16 € tarif plein pour la visite de 2 h (demi-tarif pour les 4-14 ans pour chaque visite). Choix des dates et billetterie en ligne sur http://www.leportdetouslesvoyages.com/visite/les-chantiers-navals/ ; renseignements et aussi possibilité de réserver au 02 28 540 640.