Saint-Nazaire : les bus bloqués après l'échec des négociations sur les salaires

La situation ne s'arrange pas dans les transports en commun de Saint-Nazaire, bien au contraire. Les négociations salariales entre la direction de la Stran et les syndicats (CGT et CFDT) n'ont rien donné, ce mercredi, au deuxième jour de grève , et la tension est même montée d'un cran.

Devant la Carène

Énervés de ne pas avoir obtenu l'augmentation de salaire qu'ils réclament, les grévistes sont allés devant le siège de la Carène, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. Ils ont trouvé portes closes. La police a également été appelée.

On ne risque pas de résorber la pénurie de chauffeurs avec des salaires aussi bas qu'actuellement

Ils sont donc allés faire un sit-in devant la gare pour bloquer tous les bus. Les syndicats réclament une hausse de salaire de 4% parce que, disent-ils, "on ne risque pas de résorber la pénurie de chauffeurs avec des salaires aussi bas qu'actuellement".