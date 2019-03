Saint-Nazaire : les Chantiers de l'Atlantique créent leur école

Pour faire face à la pénurie de main d'oeuvre, les chantiers navals de Saint-Nazaire ont décidé de créer "l'Ecole Chantiers de l'Atlantique". L'établissement doit ouvrir à l'automne prochain sur le site industriel. Il formera des charpentiers métaux, des soudeurs et des tuyauteurs.

Saint-Nazaire, France

Dans un communiqué publié ce jeudi, les Chantiers de l'Atlantique annoncent l'ouverture l'automne prochaine d'une école pour répondre à la pénurie de main d'oeuvre rencontrée par l'entreprise. Ce nouveau lieu de formation s'adresse aux étudiants en alternance comme aux salariés du chantier naval qui veulent maintenir ou diversifier leurs compétences. IL devrait accueillir au démarrage une dizaine de stagiaires qui apprendront le métier de charpentier métaux. Par la suite, l'école formera aussi des soudeurs et des tuyauteurs pour lesquels "le marché de l'emploi actuel ne suffit pas à couvrir les besoins de recrutement de l'entreprise" selon le communiqué.

Situé sur le site du chantier naval, le bâtiment s'étendra sur 450 m2 et disposera d'outils similaires à ceux présents dans les ateliers. L'école "formera à l'horizon 2022 une cinquantaine de stagiaires par an, en proposant un enseignement composé à 80% de mise en situation pratique et dispensé par des professionnels de l'entreprise", précise le communiqué ajoutant que l'objectif est de "pérenniser les savoirs spécifiques de l'entreprise". Malgré des carnets de commandes remplis pour les prochaines années, dont la construction de paquebots de croisière, les Chantiers de l'Atlantique peinent à recruter.