Saint-Nazaire : les Chantiers de l'Atlantique recrutent en alternance soudeurs et charpentiers

On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont pris l'adage au pied de la lettre. Puisqu'il est difficile voir impossible de trouver en France des soudeurs ou des charpentiers qualifiés, l'entreprise a décidé de renouer avec une tradition perdue dans les années 1970 : installer une école d'apprentis au sein-même des Chantiers. Cette école a vu le jour en novembre 2019. Depuis : sur 42 stagiaires, 83% ont été embauchés en CDI. Sauf que cette année, l'école n'est pas pleine alors que les Chantiers cherchent toujours des bras pour construire ses paquebots ou ses sous-stations d'éoliennes. 100 postes d'ouvriers qualifiés en CDI seront à pourvoir en 2022.

Une école ouverte à tous les profils

Actuellement, deux formations sont en cours : les charpentiers qui ont commencé en novembre et les soudeurs qui sont arrivés fin janvier. Ils ont en moyenne 28 ans, et tous ont eu une autre vie avant. Lucas réparait des vélos à Lyon, Oriane nettoyait les paquebots, Gabriel après un BEP commerce travaillait en grandes surfaces, et puis il y a Anthony, 48 ans, ancien militaire. "J'ai passé plus de 20 ans dans l'armée de terre. Les missions partout en France et dans le monde, c'était bien mais j'avais besoin de me poser. C'est un peu fou mais je commence une deuxième carrière et me dire que je vais participer à la construction de ces paquebots, ça me rend très fier". Les plus jeunes aussi sont emballés : "j'avais besoin de concret, de confectionner quelque chose de mes propres mains" confie Gabriel, 22 ans encore étonné d'avoir été sélectionné : "je ne connaissais rien à la soudure, mais j'étais motivé". C'est quasiment le seul critère.

Main d'oeuvre qualifiée et sur mesure

Il s'agit d'un contrat professionnalisant d'un an avec 13 semaines de formation, un peu de théorie, beaucoup de pratique et le reste en atelier sur les Chantiers sous la coupe d'un tuteur avec à terme un diplôme labellisé.

"C'est une main d'oeuvre qualifiée et sur mesure pour la construction navale qui a ses spécificités" explique Tony Filleau, le directeur de l'école. "On part de zéro pour les emmener à un très haut niveau d'exigence. Les retours des chefs de chantiers sur nos stagiaires sont excellents." Les formateurs qui sont eux-mêmes ouvriers sont les premiers surpris : "Ils apprennent très vite et les progrès sont fulgurants. La motivation est un moteur" explique le formateur Stéphane Delhommeau. Les deux tiers des soudeurs et des charpentiers embauchés récemment aux Chantiers viennent de l'école. "Sans eux, je ne sais pas comment on aurait fait, ni où on aurait pu trouver cette main d'oeuvre" confie le directeur.

Les Chantiers de l'Atlantique ont prévu de recruter 300 personnes cette année. Des techniciens, des cadres mais aussi une centaine d'ouvriers qualifiés. Or, les prochaines sessions au sein de l'école ne sont pas pleines, il reste une vingtaine de places. Les Chantiers lancent donc un appel à candidature avec deux journées portes ouvertes. Les chantiers ont, pour cette école, investit un million d'euros avec à terme une trentaine de recrutement par an. C'est dire à quel point ces métiers sont en tension.

Ecole Chantiers de l'Atlantique, journées portes ouvertes vendredi 25 février de 14h à 18h et samedi 26 février de 9h à 13h