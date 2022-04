Saint-Nazaire : les Chantiers renouent avec la tradition de la construction militaire

Près de 200 mètres de long, ces ravitailleurs nouvelles générations sont capables d'embarquer 13000 m3 de gasoil pour les frégates ou de kérosène pour les rafales. Plus 1500 tonnes de matériel. Plus tard il accompagnera le futur porte-avion. Ces ravitailleurs sont les seuls bateaux militaires à toucher terre régulièrement et à pouvoir apporter carburant, vivres et munitions aux navires de la Marine.

Le Jacques Chevallier mis à flot ce vendredi est le premier d'une série de 4. "Ca représente au total 8 millions d'heures de travail et du travail pour 600 personnes pendant 8 ans", précise Laurent Castaing directeur général des Chantiers de l'Atlantique. Un navire qui sera armé également, "avec des canons et des missiles" confie le PDG de Naval Group Pierre-Eric Pommelet. Une urgence pour la Marine française vu le contexte international et l'état des troupes car il ne reste plus que 2 ravitailleurs en service actuellement. Un bateau très attendu aussi par l'équipage comme le raconte son commandant : "la mise à flot, c'est un peu la naissance du navire. Et le bateau chez les marins, c'est leur maison, c'est leur vie. L'équipage piaffe d'impatience". Il va falloir attendre encore un peu, le Jacques Chevallier sera livré début 2023 et passer quelques mois en rade de Toulon.

Le futur porte-avion : les études ont commencé, la construction à Saint-Nazaire pour 2028

Quant au futur porte-avion, "les toutes premières études ont commencé à Lorient, la construction du navire se fera à Saint-Nazaire vers 2028 pour une livraison dix ans plus tard en 2038" raconte le PDG de Naval Group. La chaufferie nucléaire sera assemblé par Naval Group et remontera la Loire, les Chantiers devront construire le porte-avion autour de cette chaufferie. "Il y aura au total 2000 personnes à travailler sur ce porte-avion quand on sera en phase industrielle".

Ecouter la cérémonie pour la mise à flot du Jacques Chevallier Copier