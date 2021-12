Saint-Nazaire : les commerçants des Halles "le couteau sous la gorge"

"On nous met le couteau sous la gorge". Richard, fromager, ne décolère pas. Lui qui travaille aussi sur d'autres marchés, comme celui de Pornichet, ne voit pas comment il peut s'organiser et prendre une décision aussi rapidement. La mairie de Saint-Nazaire donne 3 semaines aux commerçants des Halles pour candidater. Un planning serré car les grands travaux de restauration vont bientôt commencer. A partir de mi-avril, et pendant 2 ans, les commerçants seront installés dans des halles provisoires sous un chapiteau, sur le parking tout proche. Les places seront plus limitées et la Ville en profite pour changer ses critères de sélection. Ce n'est plus l'ancienneté qui prime, mais l'assiduité. Trois jours de présence obligatoire la première année, 4 jours en 2023 donc pour un marché qui sera alors ouvert 5 jours sur 7 au lieu de 4. Le mercredi viendra s'ajouter au mardi, vendredi, samedi et dimanche.

pas grand monde à part le dimanche, comment voulez-vous qu'on fasse notre chiffre d'affaire ? - Mohammed, primeur

"C'est absurde, on nous demande un sacrifice financier considérable" s'insurge la marchande de journaux, membre de la commission de consultation. "Regardez, le mardi il n'y a pas grand monde, comment voulez-vous qu'on fasse notre chiffre d'affaire avec un jour de plus ? " Mohammed, primeur, ne dit pas autre chose : "on va vendre un kilos d'oranges un jour et un kilos de pommes le lendemain ? mais pour nous, ça ne vaut pas le coup!".

Pas de clients car pas assez de commerçants" - Jean-Luc Séchet, adjoint au Maire

L'adjoint au centre-ville et aux commerces, Jean-Luc Séchet répond qu'il faut prendre le problème à l'envers : "c'est parce qu'il n'y a pas assez de commerçants qu'il n'y a pas de clients. Saint-Nazaire est une grande ville, il y a une nouvelle population dans le centre qui est très demandeuse, donc il faut rendre nos halles plus attractives et pour ça renforcer la présence des marchands. A terme, ils seront gagnants eux aussi". Et de rappeler que la Ville a prévu d'y aller progressivement. Quant aux places de stationnements, autre grande inquiétude, l'adjoint rappelle qu'il y a le parking de la place Marceau toujours disponible.

Mais ce quatrième jour obligatoire sur le marché de Saint-Nazaire à partir de 2023, pour Richard, le fromager, sans perdre ses emplacements dans les autres villes, ça veut dire dégager des moyens considérables. "Embaucher du personnel, acheter un autre camion réfrigéré, rien qu'une balance, ça vaut 2500 euros!" Pour l'instant, Richard n'a pas l'intention de signer quoique que ce soit. Le Groupement d'Entraide aux Commerçants Ambulants a de toutes façons jusqu'au 7 janvier pour donner son avis. "On ira devant le tribunal administratif s'il le faut pour _abus de pouvoir_, la mairie change les règles sans prévenir, ce n'est pas normal" dénonce l'une de ses représentantes, Agnès Eskenazi qui pointe du doigt le statut précaire des marchands ambulants . "Toutes les villes imposent de plus en plus de jours de présence obligatoire sur les marchés, mais ne proposent pas de contre-parties, pas de bail à long terme par exemple alors qu'il faut savoir que ces commerçants peuvent être virés du jour au lendemain". Pas question d'exclure qui que ce soit tente de rassurer encore la mairie de Saint-Nazaire. "Ceux qui ne voudront pas s'engager pourront toujours obtenir un emplacement à l'extérieur" et l'appel à candidature ne concerne que les marchands des Halles, il n'est pas ouvert aux autres commerçants. Pas pour l'instant.

Les Halles datent de 1958. Elles vont être rénovées. Un chantier à 14 millions d'euros avec de nouvelles règles de sélections des commerçants qui s'appliquent dès l'année prochaine © Radio France - Hélène Roussel

Ecoutez le reportage aux Halles de Saint-Nazaire Copier

Ecoutez la réponse de l'adjoint au maire Jean-Luc Séchet Copier