Saint-Nazaire : les prix de l'immobilier flambent

Pas simple en ce moment de trouver un logement à acheter ou à louer sur Saint-Nazaire. Les biens à la vente se font rares. Conséquence, les prix ne cessent d'augmenter. Selon le baromètre du groupe Se Loger, les prix au m2 ont augmenté de 13, 7% en un an. Et la hausse devrait se poursuivre

La ville à la mer attire de plus en plus

Saint-Nazaire, France

Dès que l'on rentre dans une agence immobilière de Saint-Nazaire, les professionnels n'ont qu'un mot à la bouche : pénurie. Les stocks d'appartements et de maisons à vendre ont fondu comme neige au soleil. Désormais, les acquéreurs négocient peu et doivent se décider très vite. Selon le baromètre du groupe Se Loger, les prix ont augmenté de 13,7% en un an. La hausse, qui a commencé en 2016, devrait se poursuivre. Par rapport à d'autres villes comme Nantes, les prix restent toutefois abordables à 2397 euros le mètre carré dans l'ancien, selon le même baromètre.

Actuellement, il faut 25 jours pour vendre un bien. La durée était de 57 jours l'an dernier et de 91 jours en 2017. On voit de plus en plus de clients qui arrivent d'autres régions, des actifs et des retraités. Parmi les actifs, certains sont des adeptes du télétravail; ils demandent si on a la fibre. La gare pour Paris, Angers ou Nantes est à proximité." Pascal Jéguirim directeur de l'agence AJP Immobilier de Saint-Nazaire

L'image de la ville change

La bonne santé des chantiers navals, d'Airbus et d'autres entreprises explique en partie cet attrait pour les actifs. Les clients évoquent aussi l'image de la ville qui a beaucoup changé. Avec l'aménagement du front de mer, Saint-Nazaire (72 000 habitants) est désormais perçue comme une ville à la mer agréable à vivre. Les acquéreurs apprécient aussi la vie culturelle, associative, l'absence de bouchons et la proximité de la gare.

Marché tendu aussi pour la location

Le marché de la location est également très tendu notamment en raison du dynamisme économique de la région nazairienne. Dans l'agence de Pascal Jéguirim sur les 600 biens à louer, seuls deux sont libres