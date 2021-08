Saint-Nazaire : les touristes sont de retour

Saint-Nazaire et l'agglomération ont fait une "très bonne" saison touristique cet été, selon un bilan dressé ce mardi.

L'Office de tourisme de Saint-Nazaire et de l'agglomération est enthousiaste au regard de ses chiffres de fréquentation cet été. On a fait une très bonne saison touristique dit Pierre Sabouraud, le directeur de Saint-Nazaire Agglomération tourisme. 57% de progression par rapport à l'été dernier qui avait été marqué par la mise en place des jauges de visiteurs. Saint-Nazaire a même retrouvé son niveau de fréquentation de 2019, avant la pandémie. Le sous-marin Espadon a accueilli 42 000 visiteurs. Escal’Atlantic et son centre d'interprétation sur l’histoire des paquebots : 30 000 visiteurs. Les Chantiers de l'Atlantique : 13 000. Airbus : 3000 visiteurs.