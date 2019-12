Saint-Nazaire : les urgentistes interpellent la Ministre dans un clip "balance ta blouse"

C'est une infirmière des urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire qui a écrit le texte de la chanson "Balance ta blouse" après une nuit horrible passée dans le service. Un sentiment partagé par ses collègues en grève depuis le 10 mai. Leur clip qui interpelle la Ministre tourne sur les réseaux sociaux

Saint-Nazaire, France

C'est une infirmière du service des urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire, qui après une nuit horrible dans le service a écrit "balance ta blouse", sur l'air de la chanson de la chanteuse Angèle. Comme la plupart de ses collègues, elle s'est posé la question de changer de métier. En grève depuis le 10 mai, les aide-soignants, les infirmiers, les médecins du service dénoncent le manque de moyens humains et le manque de lits dans leur unité. Ils ne supportent plus de ne pas avoir le temps de s'occuper correctement des patients, d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire leur travail comme ils le souhaitent. Dans ce clip qui tourne sur les réseaux sociaux, ils disent leur ras-le-bol, leur colère, leur envie de changer de métier et interpellent la Ministre de la santé, Agnès Buzyn.

La direction promet des moyens supplémentaires

Récemment, la direction de l'hôpital de Saint-Nazaire a annoncé un renforcement des moyens pour les urgences. Plusieurs postes supplémentaires vont être créés, notamment un infirmier et un aide-soignant en plus 24 heures sur 24. 120 agents contractuels vont être titularisés dans plusieurs services. Le bâtiment des urgences, trop exigu, doit être restructuré. Les personnels en grève doivent décider le lundi 9 décembre s'ils estiment ces avancées suffisantes et s'ils poursuivent le mouvement ou pas.