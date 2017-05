Saint-Nazaire : menaces de chômage technique aux chantiers navals STX

La direction des chantiers navals STX menace de prendre des mesures de chômage technique à cause d'une grève qui entraîne des problèmes d'approvisionnement en pièces métalliques. Depuis plusieurs semaines, des actions ciblées soutenues par la CGT paralysent l'entreprise.

La direction des chantiers navals STX menace de prendre des mesures de chômage technique à cause d'une grève dans certaines unités du site qui entraîne des problèmes d'approvisionnement en pièces métalliques. C'est le blocage de l'unité où l'on usine les premières tôles qui commence à poser de sérieux problèmes de fonctionnement aux chantiers navals. Cette unité ne concerne pas beaucoup de salariés mais elle est essentielle car elle se situe au début de la chaîne de fabrication. Les pièces n'étant produites, cela se traduit par des soucis d'approvisionnement pour deux paquebots actuellement en construction, un RCCL et un MSC.

Un bras de fer entre la CGT et la direction

En manque de pièces, certains sous-traitants ont déjà du mal à travailler. Et la direction de STX menace de mettre certaines équipes en chômage technique. Elle refuse de céder aux demandes de la CGT. Elle estime qu'elle n'a pas les moyens de payer une prime de livraison pour le Méraviglia et qu'aucune prime d'intéressement n'était prévue en 2017. Pour l'instant c'est donc le statu-quo : le bras de fer entre la CGT et la direction continue alors que la vente du site à l'Italien Fincantieri n'est toujours pas signée, qu'un paquebot doit être livré le 31 mai et que les élections professionnelles se profilent en juillet prochain.