Saint-Nazaire : MSC Croisière commande de nouveaux paquebots aux chantiers de l'Atlantique

De nouveaux contrats très importants vont être signés ce lundi entre le géant du paquebot et les chantiers à Matignon avec à la clé, des milliers d'emplois créés sur le site nazérien.

Saint-Nazaire, France

Deux contrats à plusieurs milliards d'euros vont être signés ce lundi 20 janvier au matin à Matignon (Paris) entre le géant du paquebot MSC et les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, qui seront chargés de construire dans un premier temps deux nouveaux navires. Ce contrat va générer 14 millions d'heures de travail, soit 2.400 emplois pendant trois ans.

Des bateaux livrés d'ici cinq à sept ans

Les paquebots de 6.700 passagers devront être livrés par les chantiers de l'Atlantique entre 2025 et 2027. Il s'agit pour l'un du plus gros navire jamais construit pour MSC et pour l'autre du premier propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) de la marque, qui a la finalité de rejeter moins de CO2.

Après la signature des contrats finaux, deux autres documents, des mémorundums of understanding (MoU) seront signés pour aller vers d'autres partenariats. L'un pour le développement de quatre autres bateaux propulsés au GNL, avec à la clé huit millions d'heures de travail supplémentaire. Un investissement de quatre milliards d'euros. L'autre prévoit la construction de potentiellement quatre autres navires propulsés pour partie à la voile livrés fin 2020, ce qui représenterait un autre investissement de centaines de millions d'euros.