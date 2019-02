Saint-Nazaire : nouvelle commande d'un paquebot géant aux Chantiers de l'Atlantique

Le futur paquebot sera du même type que le Symphony of the Seas

Saint-Nazaire, France

L'armateur américain RCCL avait déjà mis une option pour ce 6ème navire de la classe Oasis mais la signature de la commande ferme, confirmée ce lundi, est forcément une bonne nouvelle. La classe Oasis représente les plus gros paquebots du monde. Le coût du navire s'élève à 1,2 milliards d'euros. Il se traduit par dix millions d'heures de travail pour les Chantiers de l'Atlantique. Le site emploie actuellement 3.000 personnes et fait travailler environ 5.000 salariés d'entreprises sous-traitantes.

Ça va nous permettre de continuer à embaucher dans les prochaines années. On a un carnet de commandes fermes jusqu'en 2024. Avec les options, on a de la charge jusqu'en 2027. Il n'y a pas beaucoup d'industries aujourd'hui, en dehors d'Airbus, qui ont des carnets de commandes aussi longs", Laurent Castaing, le directeur des Chantiers de l'Atlantique

La construction du paquebot doit démarrer en 2021 pour une livraison en 2023. Les Chantiers ont déjà livré deux exemplaires de la série Oasis, l'Harmony of the Seas en 2016 et le Symphony of The Seas l'an dernier. Le troisième sortira des bassins en 2021.

Long de 362 mètres, le paquebot commandé ce lundi comptera 2.857 cabines, soit un peu plus que ses prédécesseurs. Il pourra embarquer 6.700 passagers.