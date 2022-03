Saint-Nazaire : plus d'une centaine de travailleurs ukrainiens aux Chantiers de l'Atlantique

Beaucoup d'Ukrainiens vivent à Saint-Nazaire, ils travaillent dans les entreprises sous-traitantes des Chantiers de l'Atlantique. Difficile d'avoir un chiffre précis mais ils sont plus d'une centaine, peut-être 200. Une vingtaine de ces travailleurs est repartie au pays combattre les russes dès le début de la guerre, mais pour tous les autres, c'est l'attente dans l'angoisse.

J'étais sous le choc, je ne pensais pas que Poutine pouvait aller aussi loin" - Vitali

Vitali a une trentaine d'années. Il travaille comme plombier sur les paquebots depuis 5 ans. 5 ans qu'il fait des allers-retours entre son pays et son lieu de travail. Les yeux bleus souvent embués, Vitali raconte qu'il est coincé, qu'il voudrait tellement pouvoir se battre pour défendre son pays mais que les routes sont bloquées aujourd'hui. Sa femme et sa fille sont encerclées par les russes, elles n'ont pas eu le temps de fuir. "Ma fille est terrorisée" dit Vitali. Quelques-uns de ses collègues aux Chantiers dès le premier jour de la guerre sont partis combattre, mais le chemin pour y arriver a été très long. "La plupart son bloqués au beau milieu de l'Ukraine, je ne sais même pas s'ils arriveront jusqu'à chez eux". D'autres encore ont fait venir leur famille à Saint-Nazaire, des familles qui sont train de passer les frontières et qui sont attendues ces jours-ci. Vitali s'en veut de ne pas avoir réagit mais il explique que quand sa femme l'a appelé à 4 heures du matin pour lui raconter les premiers bombardements, il n'y a pas cru. "J'étais sous le choc. Pas une seconde, je pensais que Poutine pouvait aller aussi loin".

Des travailleurs ukrainiens des Chantiers de l'Atlantique dans le rassemblement devant l'hôtel de ville à Saint-Nazaire vendredi 4 mars © Radio France - Hélène Roussel

Nombreuses coupures sur les réseaux téléphone et internet

La plupart des travailleurs ukrainiens, d'ailleurs, sont comme lui. "On se sert les coudes, on ne parle que de ça entre nous, jour et nuit. D'autant que ces derniers temps, le téléphone et internet ont du mal à passer. On a de plus en plus de mal à avoir des nouvelles de nos proches restés là-bas. C'est très dur de rester concentré sur le travail, mais aux Chantiers, tout le monde est très compréhensif, tout le monde veut nous aider, mais à part nous écouter, ils ne peuvent rien faire de plus, pour le moment".

J'ai combattu les russes dans le Donbass en 2015, je suis prêt à retourner au front dès que ce sera possible de passer" - Viktor

Viktor lui aussi est coincé ici. On entend sa rage et sa frustration. "J'étais en vacances en Ukraine le mois dernier, je suis rentré le 19 février. Une semaine après, c'était la guerre. Si j'étais resté, je me serais enrôlé dans l'armée. J'ai déjà combattu les russes en 2015 dans le Donbass mais je ne pensais pas que la guerre pouvait reprendre." Touchés par la solidarité générale, mais très inquiets aussi. Viktor, Vitali et tous les autres parlent de ce "fou de Poutine que rien n'arrêtera", de leur "nuits sans sommeil", et ils n'attendent qu'une seule chose : qu'une porte ou qu'une fenêtre s'ouvre pour pouvoir rejoindre leur pays, prendre les armes et défendre leurs familles.

De l'acier aux Chantiers uniquement made in France

A propos des Chantiers de l'Atlantique, la matière première pour la construction des paquebots ou des sous-stations pour les éoliennes off-shore, c'est l'acier. Mais les Chantiers ne risquent pas la pénurie, car ils sont indépendants et ne travaillent qu'avec de l'acier "made in France", assure la direction.