EN IMAGES - A Saint-Nazaire, on manifeste pour rattacher la Loire-Atlantique à la Bretagne

Plus de 500 personnes originaires de Bretagne et des Pays de la Loire ont fait le déplacement à Saint-Nazaire

Plus de 500 Bretons et amis de la Bretagne ont manifesté ce samedi après-midi à Saint-Nazaire pour demander le rattachement du département Loire-Atlantique à la région Bretagne. Des membres du parti breton et des mouvements Bretagne Réunie (Breizh Unvan) et Bretagne Majeure ont fait le déplacement pour l'occasion.

Comme on dit en Bretagne, il ne pleut que sur les cons !

Et comme un signe du destin, la pluie s'est invitée dès que le cortège s'est élancé. "Comme on dit en Bretagne, il ne pleut que sur les cons, lâche Tristan, originaire du Morbihan. Il ne pleut donc ni sur moi ni sur les autres Bretons. La Bretagne, ce sont cinq départements et un seul pays. Et ce ne sont pas 80 ans d'histoire, depuis la séparation, qui vont changer les choses."

Comme lui, plus de 500 personnes défilent ici à Saint-Nazaire, venues pour la plupart du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et du Finistère pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. Il y a aussi celles et ceux qui habitent les Pays de la Loire mais qui malgré tout se sentent Bretons, comme Florence, qui attendait ce rassemblement depuis longtemps. "Nantes fait partie de la Bretagne", affirme-t-elle.

Le rassemblement est à l'initiative de l'association "Bretagne Réunie" © Radio France - Léonie Cornet

Cette quinquagénaire habite Rouans, petite commune située entre Nantes et Saint-Nazaire. "Le château historique, c'est le château des ducs de Bretagne, et je ne vois pas pourquoi on amputerai la Bretagne de sa culture, de sa langue et de son passé prestigieux."

Une pétition en ligne rassemble plus de 100.000 signatures

L'association Bretagne Réunie (Breizh Unvan) est à l'initiative du mouvement. Alan Erwan Coraud est l'un des co-présidents. "Les députés sont aujourd'hui conscients qu'il faut donner davantage de pouvoir aux régions, et en particulier à la Bretagne qui a une très forte identité."

Une pétition en ligne circule pour la réunification de la Bretagne. Elle rassemble pour le moment plus de 100.000 signatures. Bretagne Réunie souhaiterais également que les députés créent un groupe trans-partisan qui déposerait une proposition de loi à ce sujet à l'Assemblée nationale.