Le "Wonder of the Seas", futur plus grand paquebot du monde, en construction à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), s'accorde une première sortie en mer ce vendredi 20 août pour des essais qui vont durer quatre jours.

Saint-Nazaire : première sortie en mer pour "Wonder of the Seas", le plus grand paquebot du monde

Le paquebot "Wonder of the Seas" en construction aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire

C'est le futur plus grand paquebot du monde. Le Wonder of the Seas, en construction depuis octobre 2019 aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, s'accorde une première sortie en mer ce vendredi après-midi. Il part faire des essais pour quatre jours et la manœuvre va sans doute attirer beaucoup de spectateurs sur le port et les plages de la ville.

"Un spectacle impressionnant"

"Le spectacle sera impressionnant", confirme Vincent Groizeleau, fondateur du site internet spécialisé Mer et Marine. "C'est un bateau qui fait 362 mètres de long, 64 mètres de large et à l'intérieur il y aura une capacité de plus de 6.000 passagers, c'est gigantesque", décrit le journaliste. Le Wonder of the Seas est plus grand que ses deux "aînés" de la même série, Harmony of the Seas et Symphony of the Seas, sortis en 2016 et 2018 des chantiers de Saint-Nazaire également.

Les meilleurs endroits pour assister au spectacle

Pour assister et au départ du paquebot, ce vendredi, plusieurs endroits sont idéals : le port, la jetée sud, le front de mer ou encore la plage de Villès-Martin. Les manœuvres devraient démarrer entre 15h30 et 16 heures, mais tout cela pourrait être annulé au dernière moment, "cela dépendra des conditions météo", rappelle Vincent Groizeleau. Le retour est prévu mardi 24 août, vers 4 heures du matin.

Livraison début 2022

Quant aux essais qui doivent durer quatre jours, il s'agit surtout de test techniques. "Le but c'est de voir si la propulsion fonctionne bien, vérifier les vitesses, si les vibrations sont dans les normes, s'il fait bien ses girations, le système de navigation également. Mais on ne vas pas tester les piscines ni les restaurants à bord, ça ce sera peut-être plus tard", explique le spécialiste Vincent Groizeleau.

Le Wonder of the Seas est commandé par la compagnie de croisières américano-norvégienne Royal Carribean Cruise Line (RCCL). Une fois construit, le navire sera envoyé à son port d'attache à Shanghai en Asie. Les premières croisières à son bord sont prévues au printemps 2022.