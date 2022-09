Saint-Nazaire prête à accueillir Seagle, le bombardier d'eau du futur

"Le patron de Roadour me l'a dit, il est très séduit par Saint-Nazaire" explique le maire David Samzun. "Il y a tout ce qu'il faut : l'Océan, de l'espace, un aérodrome à Montoir et des savoirs-faire industriels. Nous sommes par ailleurs très bien situés géographiquement. La base de Nîmes par exemple est trop au sud par rapport à des incendies qui remontent de plus en plus vers l'Ouest".

Les 160 vieux Canadairs rouge et jaune encore en activité accumulent les heures de vol. Il n'existe plus de ligne de production de nouveaux modèles; la chaîne de maintenance et de pièces détachées est défaillante et la maintenance est devenue très compliquée.

L'équipe belge de Roadfour présente avec son Seagle un bombardier d'eau avec une capacité d'embarquement d'eau doublée, une motorisation moderne, un train d'atterrissage totalement rétractable et surtout un système de foils qui permet à l'avion de rester au-dessus de l'eau lors de l'écopage et d'éviter ainsi les chocs subis par les appareils actuels. L'entreprise est en discussion avec les principaux acteurs de l'aéronautique européen et cherche donc déjà un site pour établir sa future ligne d'assemblage.

"L'intérêt est très marqué à _Saint-Nazaire_, soutenu par la région des Pays de la Loire. La ville dispose déjà d'un pôle aéronautique très développé avec Airbus" détaillait mi-aoùt l'un des dirigeants de Roadfour. Nîmes reste une option, Bordeaux et Ostende en Belgique également.

"Roadfour est très séduit par Saint-Nazaire" explique le maire David Samzun © Radio France - Hélène Roussel

Négociations à l'échelle européenne

"Tout se joue au niveau européen, moi, mon boulot, c'est de tirer la manche du président de la République pour qu'il plaide en notre faveur", précise le maire David Samzun qui a rencontré le responsable de Roadfour fin mai.

Le combat aérien contre les incendies s'envisage au niveau européen dans le cadre du programme RescUE. Le programme est doté d'un budget de 800 millions d'euros.