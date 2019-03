Saint-Nazaire s'affiche dans plusieurs villes pour attirer les touristes

Saint Nazaire s'affiche dans plusieurs villes de l'ouest pour attirer plus de touristes. Avec son logo, "Saint Nazaire renversante" et plusieurs visuels, la cité portuaire affirme sa volonté de devenir une véritable destination touristique. Elle ne veut pas se contenter du tourisme d'affaires.

Loire-Atlantique, France

Entre le chant des oiseaux en Brière le matin, la balade sur le port avant le shopping l'après-midi et les étirements sur la plage en début de soirée, Saint-Nazaire-Tourisme veut montrer sur ses trois affiches que la même journée le visiteur peut profiter d'ambiances très vacances en plusieurs endroits de l'agglomération . Et que la ville et ses proches environs méritent un voyage . Trop souvent la cité portuaire n'est associée qu'à son image de site industriel (où l'on fabrique des paquebots géants et des avions) et de ville reconstruite. Elle veut concilier les deux, économie industrielle et économie touristique.

La Brière est à deux pas - Saint-Nazaire-Tourisme

Si la plupart des gens connaissent la vocation industrielle de Saint-Nazaire, beaucoup ignorent son versant plage. Or elle compte 20 plages et criques que l'on peut longer sur le front de mer aménagé puis sur le sentier côtier qui mène jusqu'à Pornichet. Ces derniers temps, la ville à la mer s'est beaucoup métamorphosée avec notamment l'aménagement de la place du Commando, les pieds dans l'eau. En moins d'un an, le lieu a trouvé son public et les patrons de bars et de restaurants sont largement au-dessus de leurs budgets prévisionnels.

La base sous-marine avant le shopping - Saint-Nazaire-Tourisme

Dès ce jeudi, les Nantais pourront voir la campagne d'affichage sur le tram de la ligne 1. En plus de Nantes, la campagne d'affichage est prévue à Rennes et à Angers.