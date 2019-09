Saint-Nazaire : Sides, le fabriquant de camions de pompiers innove pour s'en sortir

Depuis son rachat par Armoric Holging il y a deux ans, l'entreprise Sides va beaucoup mieux. Avec un carnet de commandes de 60 millions d'euros, elle s'est remise à embaucher et compte 200 salariés. Elle a aussi recommencé à investir dans l'innovation afin de "rester dans la course" selon Mickaël Guillou, le directeur général de Sides.

Un partenariat vient d'être signé avec Skark Robotics (entreprise de 25 salariés basée à Aytré en Charente Maritime) qui a conçu Colossus, un robot-pompier que l'on a vu à l'oeuvre dans la nef en feu de la cathédrale Notre Dame à Paris en avril dernier. La nef menaçant de s'effondrer, l'intervention des hommes était très risquée. C'est donc ce drone terrestre de 500 kilos, équipé de caméras, avec un débit de 3 000 litres d'eau par minute qui est intervenu.

Le drone terrestre peut intervenir sur des feux inaccessibles et et permet d'éloigner l'homme du risque.monte et descend les escaliers. Il peut tracter 200 mètres de tuyaux chargés d'eau. Commandé à distance, il permet aussi de relever des informations et permet aux pompiers de savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer comme problème" Didier Amram de Shark Robotics