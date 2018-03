Saint-Nazaire, France

Longue de 50 mètres et large de 35 mètres, la partie supérieure de la sous-station électrique ne passe pas inaperçue sur le port de Saint-Nazaire. Un peu plus loin, sa fondation, est aussi bien visible ; le poids de l'ensemble représente 5 500 tonnes. La sous-station est une sorte de gros transformateur d'électricité qui sera relié d'un côté à 60 éoliennes et de l'autre à la terre. Posée sur un pied de 1 500 tonnes également fabriqué aux chantiers, elle sera installée à 35 kms des côtes allemandes et permettra l'alimentation en électricité de 400 000 foyers. Tout est automatisé à bord . Les nombreux locaux techniques comptent 150 kms de câbles. Quelques cabines, plutôt sommaires, peuvent toutefois héberger du personnel en cas de besoin. Le convoi doit quitter Saint Nazaire d'ici une quinzaine de jours à bord de barges. Il devrait mettre 15 jours avant d'arriver à destination et se mettre à l'abri dans un port en cas de météo défavorable.

La fondation pèse 1 500 tonnes © Radio France - Anne Patinec

La sous-station représente un contrat avoisinant les 100 millions d'euros. 150 salariés de STX et 250 employés ont travaillé pendant 18 mois sur sa construction.

La sous-station compte de nombreux locaux techniques © Radio France - Anne Patinec

Pour l'instant, la France ne compte aucune éolienne en mer alors que l'Europe en totalise près de 4 000. EDF espère démarrer le chantier du parc au large de Saint-Nazaire l'été prochain. STX est bien parti pour décrocher la construction des sous-stations des trois parcs français que doit gérer EDF.

Ces extincteurs peuvent se déclencher en cas d'incendie même s'il n'y a personne à bord. © Radio France - Anne Patinec