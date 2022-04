Saint-Nazaire : top départ pour les premières éoliennes en mer de France

Après les sous-stations et les câbles : l'installation des éoliennes. Un bateau spécial, "le Vole aux vents" a commencé à charger les mâts 4 par 4, les nacelles et les pales. A cause du vent et de la forte houle, la première rotation vers le parc aux large du Croisic a été reporté.

Depuis le temps qu'on en parle, ça y est, on y est. Top départ pour les premières éoliennes en mer de France : après les sous-stations et les 160 km de câbles en partie sous-marins voici donc l'installation des éoliennes EDF en tant que telles. Un bateau spécial devait commencer ce week-end ses rotations entre le port de Saint-Nazaire et le parc en mer au large du Croisic et du Pouliguen pour assembler les mâts, les turbines et les pâles. C'était sans compter avec le vent et la forte houle. Le chargement est ce lundi en cours, la première rotation reportée à la fin de cette semaine.

Le Vole aux vents, un navire spécial avec des jambes

Les gros bateaux ont-ils des jambes ? eh bien oui! Quatre pour le "Vole aux vents", un navire auto-élévateur d'installations off-shore venu de Ostende en Belgique et qui coùte dans les 90 mille euros la journée. Avec ses pieds, il peut sortir de l'eau, s'appuyer sur ses pattes, rester stable et réaliser avec précision le montage à partir des fondations déjà posées en mer.

En vous baladant sur la côte entre Saint-Nazaire et le Croisic ces six prochains mois, vous aurez droit à un spectacle hors norme : ces mâts de plus de 100 mètres de haut, assemblés sur le port par General Electric, vont voyager debout sur le "Vole aux Vents", quatre par quatre avec chacun leurs trois pales qui seront donc montées au large. Les rotations se font à la belle saison car le climat est plus favorable notamment pour le grutage : rien qu'une pale pèse 30 tonnes. Des pales en fibre de verre et balsa, elles sont très longues, ce sont les plus grandes de France mais aussi très fragiles, les grutiers ont d'ailleurs reçu une formation spéciale. C'est donc la dernière ligne droite avant de voir au large de la côte sauvage le premier parc éolien offshore de France. L'éolienne la plus proche sera à 12 km des côtes, la plus éloignée à 20 km. Chaque éolienne espacée d'environ 1km. Une zone interdite à la navigation tout le temps des travaux.

"c'est le pas de lancement de la transition énergétique maritime en France" Olivier de la Laurencie, directeur du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, EDF Renouvelables © Radio France - Hélène Roussel

La première éolienne sera en service si tout va bien avant la fin de semaine prochaine (16-17 avril). D'ici la fin de l'année, avec ses 80 éoliennes de 480 mégawatts, le parc devrait fournir 20% de la consommation électrique de toute la Loire Atlantique.