Saint-Nazaire : trop de retard dans le déploiement de la fibre, Orange sur le banc des accusés

" Ca fait plus de 2 ans que j'attends. Parfois, je mets toute la nuit pour télécharger un dossier. Parfois aussi je dois aller à La Baule chez mes parents. Ils ont la fibre et je fais en une demi-heure ce que je ferais en une journée chez moi". Stéphanie est maquettiste en édition, elle travaille chez elle, en liaison permanente avec de gros éditeurs parisiens. "Je n'en peux plus", souffle-t-elle. On lui avait promis la connexion à haut débit quand elle s'est installée dans cette rue Pierre de Marivaux mais elle attend toujours. D'autant plus frustrant que l'immeuble tout neuf sorti de terre au bout de sa rue a évidemment la fibre. "D'ailleurs les poteaux et les boîtiers sont là, à deux pas de la maison. Et nous, rien".

Le territoire le moins bien équipé de toute la région des Pays-de-Loire"- Xavier Perrin maire-adjoint chargé du numérique

Stéphanie fait partie des 32 000 foyers qui attendant toujours la fibre. "Un retard colossal" tempête Xavier Perrin, maire-adjoint de Saint-Nazaire en charge du numérique. "Jamais Orange ne parviendra à équiper tout le monde d'ici la fin 2022 comme il en a l'obligation". Les dix élus de la communauté d'agglomération de la Carène ont écrit début décembre à la ministre de la Cohésion des Territoires, ils ont le soutient du préfet de Région et ont aussi alerté l'ARCEP, le gendarmes des télécoms. "Il faut des sanctions ou alors changer d'opérateur. Mais il faut agir car on ne peut tolérer d'être le territoire le moins bien servi par la fibre de toute la région des Pays de Loire". D'autant que les besoins sont croissants sur le numérique : retour du télétravail, démarches dématérialisées, nécessaire relance économique.

Vincent Richard ACS Production "on a eu la fibre au bout d'un long combat mais elle s'interrompt régulièrement de manière intempestive" © Radio France - Hélène Roussel

Dans le secteur industriel des Six Croix à Donges, la fibre a mis beaucoup de temps à arriver. "Je me suis battu pendant des mois avec Orange. Des interlocuteurs différents à chaque fois. On a finit par décrocher la fibre en septembre dernier. Une connexion qui s'interrompt de manière intempestive et qui nous fait basculer sur une connexion à bas débit. C'est épuisant" explique Vincent Richard qui travaille dans une société d'architecture industrielle. Quand ce n'est pas le technicien qui se trompe de fourreau. C'est arrivé à la société voisine spécialisée dans le dépannage en chaudronnerie. "On les a harcelé pour que quelqu'un revienne finir le travail. C'est un chemin de croix" dénonce un salarié.

La confiance est rompue avec Orange" - Xavier Perrin

Donges, Trignac, Saint-André-Des-Eaux, Pornichet. La liste est encore longue des communes en souffrance. L'opérateur installe 1 134 prises par mois au lieu des 1 667 promises. "Ils nous disent que c'est à cause du covid, des vacances d'été, de la grève chez Enedis, de l'explosion démographique. On a été très compréhensifs. Trop. Quand on voit le territoire voisin, Cap Atlantique, soumis aux mêmes contraintes qui est quasiment entièrement couvert par la fibre, chez SFR, on ne peut plus entendre ces arguments. La confiance est rompue avec Orange" conclue Xavier Perrin.