Saint-Nazaire : un "incident électrique" en cours à la raffinerie de Donges

Ce n'est pas parce qu'elle est en arrêt conjoncturel que personne ne travaille. Au contraire. La raffinerie de Donges de TotalEnergies se prépare à rouvrir dans les jours qui viennent et pendant le Grand Arrêt, il y a de multiples travaux de maintenance sur le site. La coupure de courant survenue ce mardi est "accidentelle" assure la raffinerie, elle est intervenue vers midi alors qu'il y avait justement des travaux en cours. Cette interruption électrique s'est produite dans le bâtiment principal d'exploitation, là où sont installées les salles de contrôles qui gèrent les unités de production.

Autant dire un endroit stratégique pour ce site classé Seveso 2. Les unités de production se sont donc automatiquement et brutalement mises à l'arrêt. Conséquence immédiate : les riverains devraient voir des fumées noires s'échapper de la raffinerie car, par mesure de sécurité et selon le protocole, les torches seront davantage sollicitées pour assurer la combustion des hydrocarbures et éviter ainsi une trop grande montée en pression dans les installations pétrolières. C'est la procédure également au moment d'un Grand Arrêt ou d'un redémarrage de la raffinerie par exemple.

Une cellule de crise a été ouverte à la raffinerie qui reste en lien avec les autorités pour trouver les causes de cette rupture électrique et pouvoir faire repartir les unités en toute sécurité. A part le personnel chargé de l'enquête et les ouvriers chargés des réparations, tous les autres ont été invités à évacuer le site. Les activités de maintenance sont suspendues au moins pour la journée.