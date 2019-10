Saint-Nazaire : un nouveau contrat pour l'éolienne géante de General Electric

Un nouveau contrat pour l'usine Général Electric qui construit des nacelles d'éoliennes à Montoir-de-Bretagne. Elle vient d'être sélectionnée pour équiper de son éolienne géante l'Haliade-X le plus grand parc au monde au large des côtes du Yorkshire en Grande-Bretagne.

L'Haliade-X est l'éolienne la plus puissante au monde

Saint-Nazaire, France

C'est la deuxième bonne nouvelle en une douzaine de jours. L'éolienne géante de General Electric Renewable Energy , l'Haliade-X vient d'être sélectionnée pour équiper le plus grand parc au monde au large de la Grande Bretagne, Dogger Bank Wind Farm . Les nacelles sont fabriquées à l'usine GE de Montoir-de-Bretagne. Le nombre d'éoliennes n'a pas encore été confirmé. Ce parc devrait permettre d'alimenter plus de 4,5 millions de foyers en électricité et représenter 5% de la production d'électricité au Royaume Uni.

260 mètres de haut

Il y a une douzaine de jours, l'Haliade-X avait déjà été choisie pour équiper deux parcs américains avec une centaine d'exemplaires. Les dimensions de l'Haliade-X sont impressionnantes; elle s'élève à 260 mètres de haut. Les pales, fabriquées à Cherbourg, ont une longueur de 107 mètres. D'une capacité de 12 mégawatts, elle est l'éolienne la plus puissante au monde et peut fournir de l'électricité à 16 000 foyers.

De la visibilité pour l'usine de Montoir-de-Bretagne

Après des mois de creux, ces contrats redonnent de la visibilité à l'usine de Montoir-de-Bretagne qui assemble les nacelles et les turbines. Des embauches sont prévues et le site devrait passer à 350 salariés. Avant de fabriquer ces géants, il faut aussi construire les nacelles des 80 éoliennes, plus petites, qui vont équiper le premier parc français au large de Saint-Nazaire.