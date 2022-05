Saint-Nazaire : une campagne de recrutement "hors norme", les Chantiers recrutent 400 CDI

Face à la pénurie de main d'oeuvre généralisée à tous les secteurs, les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont décidé de frapper fort pour se distinguer. Il faut dire que le leader de la construction de paquebots a un carnet de commande plein à craquer pour au moins les deux ans qui viennent et qu'il y a 400 postes en CDI à pourvoir d'ici la fin de l'année, c'est du jamais vu. Les Chantiers lancent donc une campagne de communication, comme ils l'avaient déjà fait en 2018, sauf que celle-ci est "hors norme".

La campagne hors norme des Chantiers, ici avec le paquebot du futur et ses 3 voiles Solidsail - agence carré noir Nantes

C'est écrit en grosses lettres : "Hors Norme". L'affiche est ensuite déclinée en fonction du message : sur celle-ci avec en toile de fond une sous-station électrique pour les éoliennes en mer (actuellement trois en construction), on peut lire : "embarquez pour une aventure absolue et agir en faveur du renouvelable". Dans le même registre, cette affiche avec la maquette du paquebot du futur et ses trois voiles Solidsail, cette fois, le slogan c'est : "embarquez pour une aventure captivante en faveur de l'environnement". Plus traditionnelle, "l'aventure impressionnante" avec le portique immense rouge et blanc au-dessus d'un paquebot.

Pour attirer la jeune génération, "il fallait qu'on insiste sur notre modernité, rappeler que nous sommes acteurs de la transition énergétique", nous confient les Chantiers. Changer surtout cette image des gros bateaux qui polluent et qui colle à la peau pour mieux recruter des soudeurs, des charpentiers métaux, des électriciens, des ingénieurs, des dessinateurs, des conducteurs de travaux, etc. Une campagne qui s'affiche en grand donc sur les abribus à Saint-Nazaire et à Nantes, à l'aéroport, sur les écrans digitaux des quais de gare à Nantes bien sûr, mais aussi à Angers, Rennes, et jusqu'à Montparnasse à Paris. En septembre, les Chantiers repousseront les frontières avec une campagne dans la gare de Bruxelles midi en Belgique.

Autre exemple avec une sous-station électrique pour les éoliennes en mer, 3 en construction actuellement - Carré Noir

Les Chantiers, qui ont déjà recruté en CDI 150 personnes depuis le début de l'année, ont également prévu une grande campagne sur les réseaux sociaux.

L’ensemble des offres est accessible sur : https://chantiersatlantique\.com/carrieres/