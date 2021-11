Saint-Nazaire : une nouvelle commande dans l'éolien en mer pour les Chantiers de l'Atlantique

Une nouvelle commande pour Atlantique Offshore Energy. La branche "énergies marines renouvelables" des Chantiers de l'Atlantique va construire une nouvelle sous-station électrique. La commande émane d'un "important énergéticien" dont l'identité est tenue secrète et comprend une livraison pour 2025 "clé en main" : l’ingénierie, la fourniture, la construction, l'installation et la mise en service de ce transformateur géant. Le montant de l'opération n'a pas non plus été communiqué.

Transformer et transporter l'électricité produite par les éoliennes en mer

"La sous-station transformera l’électricité produite par les éoliennes offshore pour la transporter vers la terre par le biais de câbles haute tension, tout en contrôlant et gérant à distance le fonctionnement du parc éolien offshore" détaille le communiqué des Chantiers de l'Atlantique.

Cette commande intervient alors que Atlantique Offshore Energy a déjà livré trois sous-stations électriques en Europe du Nord ces dernières années. L'entreprise est en train de construire les trois premières sous-stations qui seront installées en France ainsi qu'une quatrième en Allemagne.