Saint-Nicolas-de-Port : un forum des formations des métiers de l'enfance pour trouver du personnel

La pénurie de personnel se fait particulièrement sentir dans le domaine de l'enfance et de l'animation. A tel point que la ville de Saint-Nicolas-de-Port a lancé ce mercredi un forum des formations dans la salle de L'autre filature. Une vingtaine de stands dédiée à des métiers en tension, dont les collectivités et les entreprises ont bien besoin en ce moment. La commune organisatrice comptait par exemple 81 assistantes maternelles en 2014. Elles ne sont plus que 39 aujourd'hui.

Tous les profils acceptés

"Ça pose déjà des problèmes dans certaines structures. On s'aperçoit par exemple dans les centres aérés, qu'on est obligé de réduire le nombre d'enfants accueillis à cause du manque de personnel", confie Céline Del Sordo, adjointe à la mairie en charge notamment du pôle famille et jeunesse. Un phénomène qui se retrouve également dans d'autres professions.

Les profils diversifiés sont donc tous accueillis sur place. A l'image d'Angélique, monitrice de cheval qui souhaite se "lancer dans le social". Sur le stand de l'IRTS, l'institut de formation du travail social en Lorraine, elle a donc trouvé son bonheur. Une formation de technicienne d'intervention sociale et familiale, "dont on a beaucoup besoin", ajoute Nadia Khelfa, de l'IRTS. Selon cette dernière, s'il y a pénurie, c'est aussi à cause du prix de certaines formations, parfois inaccessibles pour les candidats.