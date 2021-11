Saint-Nicolas : l'interdiction de manifester en centre-ville à Nancy fait polémique

Pas de manifestation à partir de ce vendredi 19 novembre et jusqu'au 2 janvier 2022 dans le centre-ville de Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté en ce sens cette semaine afin de préserver les fêtes de la Saint-Nicolas alors que Nancy connaît des mobilisations anti-pass sanitaire depuis 18 week-ends. Une décision saluée par la mairie de Nancy et les commerçants. Mais pas du goût des anti-pass et d'autres organisations.

Un recours en justice ?

Première à réagir, l'association Le Bloc Lorrain, qui manifeste chaque samedi à Nancy. Des rassemblements qui connaissent régulièrement des tensions avec les forces de l'ordre. Cet arrêté ulcère Kévin, le président de l'association :

"On bafoue la liberté d'expression. Ce n'est pas une mesure exceptionnelle sur un week-end, c'est sur plus d'un mois. Leur souhait, c'est de mettre le centre-ville sous cloche."

Le Bloc Lorrain qui promet des manifestations en décembre et notamment le 4, jour du défilé de Saint-Nicolas. L'association envisage de déposer un recours devant la justice.

"Nous Toutes" prévoyait de manifester

L'intention est la même du coté de l'association Nous Toutes 54 qui avait prévu un défilé en centre-ville le samedi 27 novembre pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Cette décision est intolérable estime Inès Guaaybess, présidente de Nous Toutes 54 :

"Il va falloir nous expliquer dans quelle mesure on est une menace surtout quand on sait que c'est une marche contre les violences. On ne va pas en provoquer. On avait prévu un service d'ordre. La marche a été prévue avec les renseignements. On était dans les règles."

La CGT 54 n'avait pas de manifestation à son agenda mais son secrétaire général Julien Hézard trouve "scandaleux d'avoir une interdiction de manifester aussi longue" :

"On se satisfait que Nancy soit une ville qui bouge et active, mais le droit de manifester doit être maintenu. C'est assez disproportionné. Si les manifestations durent samedi après samedi, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas réglé."

La préfecture défend la liberté de commerce

De son côté, le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet assume. Il explique devoir concilier liberté de manifester et liberté de commerce :

"Le périmètre n'est pas démesurément étendu. C'est moins de 10% de la surface de la ville de Nancy. Je souhaite qu'on puisse avoir la plus grande sérénité possible sur le déroulement de ces manifestations culturelles et festives."

La préfecture de Meurthe-et-Moselle dénonce depuis plusieurs semaines le non-respect régulier des parcours de manifestations de la part des anti-pass sanitaires.