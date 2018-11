Saint-Ouen : PSA doit céder son site à l'AP-HP d'ici 2021

Saint-Ouen, France

Le site de PSA à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, va fermer en 2021, selon les informations de franceinfo publiées ce lundi. La direction du groupe automobile va convoquer le 21 novembre prochain un comité central d'entreprise pour annoncer la décision. Le site de PSA à Saint-Ouen laissera sa place au futur hôpital Grand Paris Nord, qui doit voir le jour en 2026.

L'Etat demande à PSA de libérer les lieux d'ici juillet 2021. La direction du groupe automobile promet qu'il n'y aura aucun licenciement. Le site compte 350 salariés et des solutions individuelles de reclassement doivent être proposées.

Le futur hôpital Grand Paris Nord s'installera sur le site

Le futur grande centre hospitalier universitaire (CHU) doit regrouper les hôpitaux actuels de Beaujon, à Clichy, et de Bichat à Paris et il devait initialement s'installer dans le quartier des Docks de Saint-Ouen et comptera 5500 salariés.

Selon un document interne d'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), auquel a eu accès franceinfo, l'AP-HP confirme la demande au constructeur automobile de mise à disposition de son site de Saint-Ouen, "désormais la seule option instruite par l'AP-HP (...), l'hypothèse la plus pertinente", pour l'implantation du futur CHU Grand Paris Nord.