Saint-Paul-en-Jarez : de grandes ambitions pour le spécialiste du sachet de thé biologique ADM

France Bleu Saint-Etienne Loire - Votre atelier est basé à Saint-Paul-en-Jarez. Vous ne produisez pas directement votre thé mais bien les sachets à infusion...

ⓘ Publicité

**Loïc Le Digabel -**Tout à fait. Nous, on met seulement en sachets le thé des grandes entreprises qui font appel à nous. Ils nous envoient leur produits, leurs tags (les petits cartons au bout de la ficelle qui sort des sachets, ndlr) et parfois même leurs boîtes et on s'occupe du reste.

Qu'est-ce qui fait la particularité de vos sachets "made in Loire" ?

Ils sont en coton et tous les détails sont cousus main. Ce qui n'est pas le cas d'autres. On a des machines à la fois pour faire les sachets mousseline et aussi des machines à coudre.

Sachet de thé confectionné par Les Ateliers du Moulin - ADM

En quoi vos sachets de thé en mousseline sont-ils plus écoresponsables que les sachets en papier que l'on connaît ?

Il ne faut pas dire du mal de la concurrence ! Mais effectivement tout est biodégradable. Le sachet est en coton, le fil et l'enveloppe aussi.

Ça fait quinze ans déjà que vous êtes spécialisés dans les sachets respectueux du développement durable. Est-ce que vous avez vu le marché évoluer? Vous l'avez peut être même accompagné ces dernières années?

Tout ce qui est bio, tout ce qui est biodégradable, forcément, ça parle notamment aux jeunes générations. Et puis il y a un côté luxe aussi, puisque c'est quand même fait main. On peut aussi personnaliser son produit, donc on a des sachets qui deviennent de plus en plus marketés, pour s'adapter à la concurrence.

Vous avez une quarantaine de salariés... est-ce que vous comptez recruter? Et est-ce que vous avez de nouveaux projets pour les mois et les années qui arrivent?

Oui on a beaucoup de turn-over. Ce sont des métiers difficiles. Et on a de grands projets sur l'année qui arrive avec notamment l'export et aussi le développement en France, assez important avec des clients qui sont assez demandeurs. La crise ne nous touche pas pour l'instant, donc on croise les doigts. Mais oui, effectivement, l'année risque d'être une bonne année pour nous.