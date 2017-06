A Saint-Paul-lès-Dax (Landes), l'impasse devient une rue et des riverains protestent

A Saint-Paul-lès-Dax, la mairie va ouvrir l'impasse Marc Abraham pour désenclaver le quartier. Une centaine de riverains descendent dans la rue pour protester.

Au mois d'octobre 2017, le chantier va débuter et rompre l'isolement relatif du quartier situé entre la voie ferrée, les grands boulevards et le nouveau centre commercial "La Grand Mail 2". Il s'agit de prolonger l'impasse Marc Abraham qui aboutit actuellement sur un terrain vague. Pour un collectif de riverains, c'est une voie sans issue, un projet qui dégrade la quiétude de leur quotidien. Une centaine d'habitants ont signé une pétition très hostile, car ils redoutent un afflux de voiture.

Le bout de l'impasse actuellement © Radio France - Christophe Van Veen

Ce n'est pas être moyenâgeux que de défendre son environnement. Les élus sont des pseudos écologistes qui mettent des voitures dans un quartier qui ne peut les accueillir - Armand Lepezel riverain

Armand Lepezel riverain en colère Copier

Dans un souci d'explication, la mairie a organisé ce jeudi une réunion publique qui n'a pas convaincu les opposants. Pourtant, selon la municipalité, il a été tenu compte des inquiétudes. La voie sera à sens unique, et aménagée avec des trottoirs inexistants jusqu'à présent. Des pistes cyclables seront également construites.

Je comprends la colère et l'inquiétude. Ils veulent rester dans leur quartier, mais ce n'est plus possible. Il n'y aura pas d'afflux de circulation - Cathy Delmon maire de Saint Paul lès Dax

Cathy Delmon la maire se veut rassurante Copier

Menace de bloquer la future ruelle

Le projet d'ouvrir l'impasse a été voté en 2004. Personne n'est pris par surprise, estime la municipalité. Elle justifie ce choix par la création à proximité de logements sociaux et l'extension du lycée professionnel Haroun Tazieff, et non pas uniquement au nom des intérêts du centre commercial (propriété de la puissante famille dacquoise Jaquemain) que la future voie va rejoindre.

Pas convaincus par cette politique de désenclavement, les riverains hostiles ont ouvertement menacé de bloquer par leurs voitures le nouvel axe routier.