EN IMAGES : la nouvelle criée de La Cotinière, sur l'île d'Oléron, inaugurée après trois ans de travaux

150 ans qu'il existe. Trois ans qu'il était en travaux d'extension. La nouvelle version du port de pêche artisanale de la Cotinière, à Saint-Pierre d’Oléron, a été inaugurée hier. Le Secrétaire d'Etat chargé de la mer, Hervé Berville, était sur place pour l'occasion. Sous-dimensionnée avant les travaux, la criée s'étend désormais sur 11.000 mètres carrés, trois fois plus qu'auparavant. Elle peut désormais accueillir jusqu'à 6 000 tonnes de marchandise, contre 2 500 tonnes hier.

Une restructuration financée par les taxes des pêcheurs et acheteurs, et portée par largement portée par le département de Charente-Maritime. Sur plus de 60 millions d'euros d'investissement, il a déboursé à lui seul plus de 57 millions d'euros. Le reste a été pris en charge par l'Union européenne, l'Etat français et la région Nouvelle-Aquitaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gain de productivité

Le nouveau quai de La Cotinière, de 250 mètres de long pour 11 mètres de hauteur, peut à présent accueillir jusqu'à 80 bateaux de pêche et tous les jours, neuf grues permettent aux bateaux de décharger leur pêche. Ce tout nouveau bassin, en eau profonde, permet surtout aux bateaux de pêche de sortir et de rentrer de la criée 24 heures sur 24 quand auparavant, ils devaient attendre la marée haute.

Autre luxe de cette nouvelle version de la Cotinière : sa salle de vente flambant neuve et connectée d'une part, son espace de mareyage de l'autre. Une fois débarquée puis pesée, la marchandise des pêcheurs est donc directement présentée aux enchères, sur place. Le bâtiment permet d'accueillir 40 acheteurs, en plus de 30 à 50 acheteurs à distance. Une fois que le poisson trouve acheteur, la commande est là encore directement empaquetée dans le port. Un gain de temps et de productivité pour les professionnels.

"L'attractivité passe par le prix moyen qu'on peut garantir aux pêcheurs et par les services qu'on leur propose : sur ce point, ils sont gâtés. Et ils en avaient besoin", se félicite Nicolas Dubois, directeur du port.

Entre les problème de gazole et le manque de bras, la conjoncture pèche est difficile. C'est un virage fort : on veut montrer qu'on croit en ce secteur, qui est tout de même l'un des trois poumons économique de l'Île

.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amélioration des conditions de travail

Six mois que les salariés gouttent à leurs nouvelles infrastructures. Pour Hervé, 30 ans de métier, les conditions de travail se sont très nettement améliorées.

On a plus d'espace pour travailler. Les outils ont été renouvelés : par exemple on a de nouveaux chariots élévateurs, quand hier, on les tirait à la main. Avant, on avait plus de résistance à venir ici alors que là, on embauche, tout est prêt, on a plus qu'à faire la vente : ça change !

Fini, les déchargements qui cassent le dos. Terminé, les machines qui plantent. Tout ici a été modernisé et il y avait urgence, selon Nicolas Dubois. "Problèmes d'ergonomie, de port de charges, risque de cisaillement, troubles squelettiques. Nos métiers sont difficiles, on avait du mal à recruter : tout cela nous permet d'être aujourd'hui plus attractif".