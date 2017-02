À Saint-Pierre-des-Corps, difficile de trouver un médecin

La désertification médicale ne touche pas que les petites communes rurales, isolées... Certaines villes, très proches de grandes agglomérations, sont aussi touchées, comme à Saint-Pierre-des-Corps. La ville va prochainement salarier un médecin, qui sera installé au Centre municipal de Santé.

La ville de Saint-Pierre-des-Corps ne compte que 9 médecins généralistes pour près de 16 000 habitants, alors qu'il en faudrait une quinzaine pour répondre aux besoins de la population. La mairie a décidé de salarier un médecin, qui sera installé au Centre municipal de Santé, situé en plein centre-ville. Les recrutements sont en cours, deux CV ont déjà été reçus et le nouveau médecin pourrait s'installer en juin. Salarier un médecin, c'est notamment répondre au fait qu'aujourd'hui, une très grande majorité des étudiants en médecine ne veulent pas s'installer en libéral. "Etre médecin salarié, ça signifie notamment travailler sur une base de 35 heures, même si ce sera surement en horaires un peu décalés, pour proposer aux patients des horaires qui correspondent", explique Ronan Lebert, adjoint à la santé à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. Un salarié qui sera auto-financé, assure-t-il : la mairie estime qu'une quinzaine de consultations par jour sera suffisante pour payer son salaire.

Les généralistes déjà installés, eux, font de leur mieux : "Avec le départ de 4 confrères et une ville qui s'agrandit, qui reçoit de nouveaux arrivants, on a du mal à faire face, affirme Bruno Bodel, médecin à Saint-Pierre-des-Corps depuis plus de 30 ans. Les journées ne font que 24 heures, donc on a du mal à tout assumer. Je travaille déjà de 8 heures à 21 heures, du lundi au vendredi et un samedi sur deux".