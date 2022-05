Saint-Pierre-des-Corps : Faiveley Transport décroche "le contrat de la décennie"

Dans l'atelier de Faiveley Transport, à Saint-Pierre-des-Corps, les machines tournent à plein régime. La cadence s'est accélérée depuis quelques semaines, lorsque l'équipementier ferroviaire a décroché un beau contrat. L'entreprise aux 850 employés - dont certains travaillent aussi sur le site de La Ville-aux-Dames - va participer à la construction des 146 trains du MI20, le futur RER B, en région parisienne.

Pour Faiveley Transport, c'est "le contrat de la décennie", se félicite son directeur délégué, Franck Courcelle. "On sort de 10 ans de marchés publics français, poursuit le dirigeant. On a commencé par les trains régionaux avec Regiolis, Regio2N et le MI20, c'est quelque part le dernier gros marché français attribué. On a coutume de dire qu'il faut entre deux et trois ans pour retrouver des marchés de cette importance en France."

Un marché à 130 millions d'euros de chiffres d'affaires

Le MI20, c'est un contrat à 130 millions d'euros de chiffres d'affaires pour Faiveley Transports, soit le tiers de ce qu'elle réalise à l'année sur une dizaine d'autres marchés. Cela représente environ 4.000 portes d'accès, 1.200 marches, plus de 17.000 écrans d'informations et 11.000 caméras de vidéoprotection à produire pour le site d'Indre-et-Loire. Les premières livraisons commenceront en 2023 et s'étaleront jusqu'en 2030.

Sans ce marché, le développement de Faiveley Transport, déjà mis à mal par la pandémie, aurait beaucoup souffert. "Je me souviens qu'il y a un an et demi, lorsqu'on a fait notre plan de charges au niveau de l'ingénierie, on voyait un trou dès 2021, explique Franck Courcelle. On savait qu'on allait vers un futur difficile pour occuper les nos équipes, on les avait prévenues. Donc, il est clair que c'était le marché à absolument avoir. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faut que l'on arrive à aller chercher des gros marchés à l'export, plutôt en Allemagne, qui va opérer un grand rafraichissement de la flotte des trains régionaux, sur les 5 prochaines années."

Encore faut-il, pour être aussi ambitieux, arriver à attirer des talents. Il y a actuellement 50 postes ouverts en ingénierie chez Faiveley Transport et les candidats ne se bousculent pas, pour l'instant.