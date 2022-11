Saint-Pierre-des-Corps : la cantine à un euro dès janvier

La cantine à Saint-Pierre-des-Corps, c'est 12 écoles, 230 000 repas en un an, 80% des enfants, soit 1 400 élèves quotidiennement. Et la ville veut agir pour rendre la cantine meilleure et plus abordable. Depuis la rentrée de septembre, les cantines sont déjà passées à une restauration plus locale, durable et avec des produits de saison. Mais à partir de janvier 2023, la mairie passe un cap, elle veut rendre la tarification de la cantine encore plus accessible.

ⓘ Publicité

Un repas à la cantine de Saint-Pierre-des-Corps vaut 12 euros par enfants. Les tranches de prix sont pour l'instant divisées en quatre catégories. A partir de janvier 2023, la municipalité va passer à huit tranches, soit quatre catégories ajoutées. Les plus modestes paieront désormais 1€ la cantine, le tarif le plus élevé est de 4€50. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Cette nouvelle grille est mise en place par Amin Brimou, adjoint au maire, chargé de l'éducation, de la jeunesse et de la transition alimentaire, "il ne suffit pas d'être dans des politiques égalitaires, ce projet c'est surtout de l'équité, c'est-à-dire, en faire le plus pour ceux qui en ont le moins__." D'après la municipalité, cette nouvelle tarification est unique au sein de la Métropole, la ville de Saint-Pierre-des-Corps proposerait le tarif le plus bas pour les scolaires.

La question du financement

Sachant qu'un repas vaut 12€ et que les familles ne paieront qu'entre 1€ et 4€50, c'est la municipalité qui prend en charge le reste du coût à payer. Un vrai challenge pour une municipalité endettée. Pour Amin Brimou, c'est le fruit d'années d'efforts, "depuis 2022, nos finances sont bonnes. On a rebaissé le coût de certains services. On sort de cette situation de surendettement. Ce n'est pas de tout repos. Mais c'est ce qui nous permet pour dès le 1ᵉʳ janvier 2023, d'avoir ce projet d'avenir, une restauration accessible et surtout, on a aujourd'hui les moyens d'absorber un peu plus ce coût de fabrication pour qu'au final, les usagers paient le moins cher possible."

Du côté de l'opposition, on aurait préféré d'autres modes de calcul, comme le calcul fiscal, Cyrille Jeanneau, conseiller municipal explique, "nous avions proposé autre chose et entre autres, des conditions différentes, qui prenaient en compte d'autres modes de calcul et qui permettaient d'être un peu plus justes sur le prix de la cantine."

Pour autant, cette mesure semble rassurer les parents d'élèves à Saint-Pierre-des-Corps, qui trouvent que cette nouvelle grille, "correspond encore mieux à la réalité financière des gens", confie un papa.

La nouvelle tarification entrera en vigueur en janvier 2023, en même temps que le budget de la municipalité.