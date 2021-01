Saint-Pierre-des-Corps : le centre commercial des Atlantes est fermé pour un mois

Le centre commercial les Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps fermera bien à partir de lundi et pour un mois. Décision du gouvernement afin de limiter la propagation du virus dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Avec ses 40 000 m², les Atlantes est a priori le seul concerné en Touraine.

C'est confirmé, le centre commercial les Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps et la quasi totalité de ses 70 boutiques fermera bien à partir de lundi et pour un mois. La décision a été prise par le gouvernement dans le but de limiter la propagation du virus dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Cela concerne 396 centres de ce type en France, soit 25 000 magasins.

Les Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps c'est 70 boutiques et environ 400 salariés. Seuls l'hypermarché Carrefour, la "boulangerie" Paul, Burger King et la pharmacie resteront ouverts. Selon Mathieu Dubois le directeur du centre commercial, cette décision a été prise un peu dans la précipitation : "On a couru toute la journée pour avoir des réponses claires, on attend la parution du décret au journal officiel pour connaître précisément les modalités de calcul. Il n'y a pas eu de concertation, j'aurais aimé qu'il y est une communication anticipée le temps de prévenir les commerçants, on a quasiment 400 salariés sur la galerie et qui toute l'après midi ne savaient pas s'ils allaient ou non ouvrir. C'est le flou qui est pesant pour tout le monde".

On ne sait pas encore si les autres centres commerciaux de plus de 20 000 m² comme ma Petite Madelaine à Chambray-les-Tours et l'Heure Tranquille dans le quartier des 2 Lions à Tours sont ou non concernés par cette mesure.

Pour les enseignes de plus de 400 m² la jauge d'accueil par personne passe de 8 à 10 m².