Saint-Pierre-des-Corps : pari réussi pour le vide-grenier de la Banque alimentaire de Touraine

"C'est la renaissance !". Anne avait plus que hâte de retrouver les brocantes. "C'est ma sortie du dimanche. J'aime chiner, fouiner les bonnes affaires. Je fonctionne au coup de cœur". Comme elle, les Tourangeaux sont nombreux à flâner entre les 160 exposants dans la rue des Grands Mortiers, à Saint-Pierre-des-Corps. Le vide-grenier, organisé par la Banque alimentaire de Touraine, est le premier depuis plus de sept mois en Indre-et-Loire.

"C'est un bonheur pour tout le monde"

"Ça m'avait manqué ! Je recherche des jetons de caddie. C'est aussi l'occasion de retrouver des amis", sourit Jackie. Une ambiance aux odeurs de papier jauni, de vieux objets ressortis des placards et des greniers, qu'aime particulièrement Nadia. "Je fais souvent les vides-greniers, trois fois par an en général." Et les clients sont au rendez-vous. "Nous avons commencé à déballer à 6h et il y avait déjà des gens autour de mon coffre de voiture ! Mon fils a pu vendre tous ses jeux vidéos".

Ce qui se vend également très bien, ce sont les vêtements pour enfants. "Tous les cartons empilés cet hiver avec les vêtements des enfants et petits-enfants... il était grand temps de pouvoir libérer de la place !", se réjouit Annick, venue aider sa fille sur son stand. "En plus avec le soleil, c'est un bonheur pour tout le monde. Pour celui qui vend et celui qui achète !"

Une trentaine de bénévoles de la Banque alimentaire de Touraine se sont mobilisés pour tenir quatre stands et une buvette. © Radio France - Chloé Martin

Un vide-grenier solidaire

Un bonheur aussi pour la Banque alimentaire. "C'est une belle réussite", se félicite Dominique Cochard, président de l'association en Touraine, qui organise pour la première fois de son histoire un tel événement. Plus de 5.000 euros ont pu être récoltés dans la journée, grâce à la location des emplacements, mais aussi aux recettes de la buvette et des quatre stands d'objets à vendre tenus par des bénévoles. Une somme qui contribuera à financer un atelier de transformation des aliments, pour éviter le gaspillage.

"J'étais assez optimiste, mais je suis comblé ! Aussi bien dans la participation que dans le retour des exposants qui sont super contents. Et puis j'ai quand même une trentaine de bénévoles un dimanche de fête des mères, c'est un bel engagement !". Des bénévoles qui seront également mobilisés le week-end prochain, avec la collecte estivale les 4, 5 et 6 juin.