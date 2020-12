Saint-Pierre-des-Corps : peu de déguisements vendus pour le 31 dans les boutiques spécialisées

Dans la boutique C'la Fiesta de Saint-Pierre-des-Corps, Fabrice vend des articles de fêtes et des déguisements. Habituellement à cette période de l'année il y a foule dans son magasin. En tout cas pas cette année : "c'est plus morose. Les gens sont quand même contents de se retrouver pour faire un peu la fête mais ils savent très bien qu'ils sont limités par le nombre de personnes. Ils vont attendre la dernière minute sans doute, comme pour Halloween et Noël" avance-t-il.

Tandis que la boutique d'article de fêtes Fantasia de Saint-Pierre-des-Corps avoue atteindre seulement 10% de son chiffre d'affaires de décembre 2019, Fabrice quant à lui s'en sort légèrement mieux sans pour autant s'en réjouir. "On est legrement au dessus mais les chiffres restent très très bas cette année."

Peu de déguisements vendus, plus de pétards

De passage en boutique avec ses deux enfants, Eric assure qu'il ne dépassera pas la jauge des 6 adultes pour le nouvel an. Néanmoins, ils ne repartiront pas avec des déguisements mais avec "des pétards à confettis", produits qu'il vend essentiellement le plus en ce moment confesse Fabrice gérant de C'la fiesta.

Pas de déguisements non plus pour Didier venu récupérer des feux d'artifices. Il célébrera le passage à la nouvelle année sobrement et en petit comité. "J'ai acheté un pétard de feux artifices pour amuser mes nièces et ma famille le soir du nouvel an. On fera juste un petit repas entre nous et on tirera quelques pétard dans le jardin comme en Allemagne, comme ma compagne est allemande. C'est une tradition" détaille Didier.

Alors que le réveillon du nouvel an se déroulera demain soir, le gouvernement écarte pour l'instant la piste d'un reconfinement, de quoi permettre à certains retardataires d'aller se procurer un déguisement...