Saint-Pierre-des-Corps : un rassemblement pour demander plus de guichet à la gare

Ce vendredi, une quarantaine de personnes se sont rassemblés devant la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ils manifestaient suite à l'agression verbale cette semaine d'une guichetière par des clients mécontents à cause de l'attente. Depuis le 8 février, il n'y a plus qu'un guichet unique en gare.

Suite à cette agression, la CGT a exercé son droit d'alerte et la SNCF a porté plainte contre X.

La direction de la SNCF a tout de suite réagi et a ouvert une deuxième guichet l'après -midi.

Noémie est guichetière à Saint-Pierre-des-Corps, elle s'est rendu compte du net changement à la fermeture des neuf guichets sur dix il y a trois semaines.

Les clients arrivent au guichet très énervés, les files d'attente sont maintenant très longues. Mais je peux les comprendre, les gens attendent une demi-heure et parfois ratent leurs trains à cause de l'attente. Puis, pour nous, c'est des journées très longue, on n'a même plus le temps de faire une pause ou boire un verre d'eau.