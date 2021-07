Saint-Pierre-les-Etieux : Centre Bois Massif à l'Elysée !

Centre Bois massif emploie une vingtaine de personnes à St-Pierre Les Etieux, près de St-Amand-Montrond et fabrique du parquet avec du bois 100 % français. Pour cette exposition, la société a réalisé un " tableau de parquet " de deux mètres carrés, démonstration de son savoir-faire : " C'est un parquet en chevrons, particulièrement à la mode en ce moment " décrit Samuel Deschaumes, patron de Centre Bois Massif . " Ce tableau, on lui a donné une personnalisation puisque c'est un de nos savoir-faire. On peut réaliser de l'impression numérique sur nos parquets et donc on a réalisé une oeuvre moderne sur ce tableau, à coup de peinture bleu-blanc-rouge du logo de l'Elysée et on présente ce tableau sur un chevalet en chêne évidemment. Il faut savoir que Centre Bois Massif est la seule entreprise de la filière bois à être labellisée origine France garantie sur l'intégralité de sa production et à être 100 % PEFC bois français c'est à dire que les forêts où on s'approvisionne sont gérées de manière durable. On est donc vraiment dans l'esprit de cette exposition."

Les forêts françaises creusent l'appétit des chinois - Samuel Deschaumes

Le patron de Centre Bois Massif apprécie à sa juste valeur le privilège de participer à cette initiative, mais il a bien l'intention de jouer les porte-parole de la filière et d'attirer l'attention du président de la République sur un gros souci que rencontrent les professionnels du bois en France : la razzia que font les Chinois dans nos forêts : " On a lancé une pétition européenne pour demander un moratoire afin de bloquer l'export des grumes. On est en train de perdre notre or vert. Aujourd'hui, 90 % des scieries françaises manquent de bois parce que la Chine vient acheter toute la production. Il faut qu'on se pose des questions simples : est-ce qu'on veut réduire notre empreinte environnementale ? Est-ce qu'on veut garder une valeur ajoutée en France ? Tout le monde a une scierie ou un atelier de menuiserie, près de chez soi. C'est vraiment un maillage territorial qui est menacé. Les pays africains ont déjà bloqué leurs expéditions de grumes pour garder la transformation chez eux. Il faut savoir que la Chine ou la Russie préfèrent acheter du bois à l'étranger plutôt que d'exploiter de manière durable leurs forêts."