Saint-Savinien : une épicerie ultra-locale dans un bâtiment inutilisé de la gare

Saint-Savinien, France

Ça vient d'ouvrir à Saint-Savinien en Charente-Maritime : une épicerie spécialisée dans les produits locaux, équitables et bio. Le magasin s'appelle la "Gare Grouille". Un nom pas totalement choisi au hasard, puisqu'il a été ouvert dans un local de la SNCF jusque-là inutilisé. Vous pourrez y trouver des fruits et légumes, du pain, mais aussi des tisanes, des bières, ou même du savon, des produits artisanaux... Tout ce qui peut servir au quotidien.

Dans le magasin, deux affiches promotionnelles de la SNCF rappellent l'ancienne utilisation du bâtiment. © Radio France - Thibault Lecoq

Pourtant, rien ne prédestinait Chloé Sarels, la gérante à ouvrir cette échoppe : "je suis passée devant la gare où il y avait une affiche de la SNCF, qui était là depuis deux ou trois ans. Elle proposait de réoccuper les lieux si on avait un projet quelconque", raconte Chloé Sarels. Elle a donc d'abord eu le bâtiment avant d'avoir l'idée. Un chemin un peu à rebours du processus normal. L'épicerie est venue ensuite : " avec mon compagnon, on a étudié tout ce qu'on pouvait faire dans un lieu disponible. Et en fait, en tant que consommatrice, moi à Saint-Savinien, ça m'embête de prendre la voiture pour aller acheter des produits qui sont faits juste autour de chez nous", explique-t-elle.

A la recherche de producteurs locaux

Une fois l'idée trouvée, elle démarche des producteurs, pour voir comment ils travaillent et pour avoir assez de produits disponibles. De leur côté, ils ont été plutôt enthousiastes. Anne Fichet, productrice de plantes aromatiques et médicinales, révèle que les différents producteurs avaient déjà un peu espéré l'arrivée d'une boutique de ce type. C'est maintenant chose faite grâce à Chloé Sarels.

Une carte permet de savoir d'où viennent les produits et par qui ils sont fabriqués. © Radio France - Thibault Lecoq

Pour tout mettre en place, l'ancienne constructrice de décor de l'Opéra de Lille a fait appel aux bonnes volontés et à un financement participatif sur internet. Dans la même salle, elle a pu créer deux espaces bien différents : le magasin et un lieu de vie.

Le magasin ... © Radio France - Thibault Lecoq

... et le lieu de vie, plus cosy. © Radio France - Thibault Lecoq

La véritable inconnue, c'est les clients. Pour l'instant, ils répondent présents. Ce sont surtout des habitants de la région.

D'autres gares à aménager

Si vous avez d'autres idées de projets à Saint-Savinien, selon la gérante, le premier étage du bâtiment est encore libre et disponible. En Charente-Maritime, la SNCF cherche à utiliser les gares, avec notamment le projet 1001 gares. Dix appels à projet sont accessibles en Charente-Maritime et cinq en Charente. Le même type de projet a été mis en place par le passé à Rochefort avec RBUS, à la Rochelle avec deux salles de danse Dinga et Argo et à Chatelaillon.