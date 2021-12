Saint-Vaast-la-Hougue : les Jardins ostréicoles de Tatihou préparent Noël... et une toute nouvelle huitre

cCa sent bon la marrée mais le froid glace un peu les mains. Dès cinq heures du matin, les salariés commencent à travailler dans l'atelier pour préparer les commandes. Dans la zone ostréicole de Saint-Vaast-la-Hougue, les Jardins ostréicoles de Tatihou se préparent au rush de fin d'année. Si pour l'instant le gérant peine à recruter du renfort, il espère que Noël sera aussi bon que celui de l'année 2020 pour les ostréiculteurs. Cette année, pour se diversifier, l'atelier propose aux clients une toute nouvelle huitre, plus charnue, élevée dans des paniers australiens.

A la recherche de renfort pour les fêtes

Dans l'atelier où on prépare les commandes à envoyer, deux salariés préparent les colis qui partent ce matin-là pour la Chine. Le gérant, Eric Torin, ostréiculteur depuis 26 ans, s'inquiète. Il est à la recherche de renfort pour assurer les livraisons et la vente direct à l'atelier lors des fêtes de fin d'années, mais pour l'instant il ne trouve personne : "La majeure partie des réponses que je reçois, c'est pour nous dire que commencer le travail à 5 heures du matin, c'est trop tôt... Il y a aussi le fait que l'on travaille dans le froid."

Le responsable sait que le mois de décembre est primordial, il représente près de 40% de son chiffre d'affaire annuel : "On a déjà des précommandes, des belles précommandes, mais on ne sait pas pour l'instant si elles seront maintenues. On espère faire aussi bien que l'an passé. L'année 2020 est le meilleur Noël qu'on a connu depuis qu'on fait de l'expédition, presque 80 tonnes."

Le mois de décembre représente 40% du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise © Radio France - Lou Bourdy

La technique originale des paniers australiens

Cette année, les Jardins ostréicoles de Tatihou pourront proposer à leur client une toute nouvelle huitre. Une numéro 3 élevée d'une manière originale. Le responsable a investi dans 150 paniers australiens, sorte de poche ronde accrochée sur une barre. Un flotteur sur le dessus de la boite permet à celle-ci de se retourner, poussée par la mer. Les huitres, constamment bercées, obtiendraient ainsi un gout différent et seraient plus charnues.

Ces huitres sont vendues plus cher. "L'avantage c'est qu'on économise sur la main-d'œuvre, qu'on a du mal à trouver", explique le gérant qui espère voir son investissement rentabilisé dans deux à trois ans.

Quatorze salariés travaillent à l'année dans l'entreprise © Radio France - Lou Bourdy

Si vous êtes intéressés pour travailler à l'atelier et préparer les commandes d'huitres, vous pouvez contacter directement les Jardins ostréicoles de Tatihou au 02 33 20 12 05 (12 Rue des Parcs, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue) ou envoyer un mail à secretariat@huitres-tatihou.fr.