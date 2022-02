Saint-Valentin : cette année, votre bouquet de fleurs risque de vous coûter plus cher

Avec la hausse des coûts en général et en particulier des transports, le prix des roses est de 20 à 30 % plus élevé cette année. Certains fleuristes réduisent la taille des bouquets pour en proposer à des prix abordables, ou utilisent des fleurs moins chères et locales, comme la tulipe de Laroin.

Florence a dû réduire la taille des bouquets qu'elle confectionne, au Pré Vert à Laroin (Pyrénées-Atlantiques), pour la Saint-Valentin. "Les fleurs sont chères, cette année !" regrette-t-elle. De 20 à 30 % plus que les années précédentes pour ce qui est de la fameuse rose romantique, par exemple. Mais à Laroin, il existe une alternative. "Ici nous produisons des tulipes et cela tombe bien, puisque c'est la fleur des déclarations d'amour !", explique Luc Laborde, qui gère la jardinerie.

Florence utilise plus de tulipes et moins de roses pour pouvoir proposer aux clients des bouquets à des prix abordables pour la fête des amoureux. © Radio France - Manon Claverie

On n'en produit pas, on est donc obligés de la faire venir de loin, hors le coût des transports a augmenté et la fleur aussi.

Luc Laborde, producteur de fleurs à Laroin.

"On est obligés d'adapter les bouquets, on y diminue le nombre de fleurs très chères et _on essaie de compléter en augmentant la part de fleurs locales pour limiter les prix_." La rose, par exemple, est "très vite hors de prix. On n'en produit pas, on est donc obligés de la faire venir de loin, hors le coût des transports a augmenté et la fleur aussi", poursuit Luc Laborde. 4 euros la rose en moyenne, contre 2,50-3€ en général.

Les tulipes de Laroin. © Radio France - Manon Claverie

Mais le producteur y voit du bon : remplacer les roses par des tulipes produites à Laroin est "plus correct écologiquement également". Il a entre 700 et 800 tulipes ainsi que 500 roses en stock rien que pour cette Saint-Valentin, où il vend environ quatre fois plus de fleurs qu'un jour normal.