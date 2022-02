Saint-Valentin : pas de roses rouges chez cette fleuriste dijonnaise

Ce lundi 14 février c'est la Saint-Valentin, réfléchissez à deux fois avant d'offrir un bouquet de roses rouges à votre moitié surtout si vous êtes soucieux d'écologie. S'il s'en vend 600 millions chaque année en France, surtout le jour de la Saint-Valentin, certaines boutiques comme "Madame Miettes", fleuriste et décoratrice à Dijon, n'en proposent pas à leurs clients.

Camille Bouchery, créatrice de cette boutique en 2019, explique ne jamais en avoir dans ses étals ou quasiment jamais car "il y a très peu de production de roses en France et les prix ne sont pas du tout compétitifs par rapport aux roses produites à l'autre bout du monde." Dans sa boutique "on travaille les fleurs de saison en provenance de France, d'Italie et un peu de Hollande". Le principe qu'elle s'impose à elle même et ses deux employées étant de "ne pas vendre de fleurs qui ont pris l'avion pour arriver dans vos vases à la maison".

Et si on remplaçait les roses rouges par un beau bouquet de mimosa pour la Saint-Valentin ? © Radio France - Thomas Nougaillon

Un concept très en vogue surtout dans l'alimentation et qui commence également à germer dans le milieu de la fleur explique Camille Bouchery. "C'est un mouvement qui vient des Etats-Unis et d'Angleterre qui s'appelle le 'slow flower' en lien avec tout ce qui se passe dans l'alimentation. En France un collectif existe il s'appelle 'le collectif de la fleur française' et regroupe des fleuristes, des producteurs et des grossistes, nous sommes plus de 300 adhérents aujourd'hui" assure la dijonnaise.

Tout cela c'est très bien mais si on n'achète pas de roses rouges, existe-t-il d'autres fleurs pouvant les remplacer ? "On peut avoir des bouquets hyper colorés, très champêtres avec toutes les fleurs d'hiver pour la Saint-Valentin". La gérante explique d'ailleurs qu'offrir des roses rouges n'est pas une véritable tradition. "C'est assez marketing, la preuve d'amour peut se faire au travers d'autres couleurs que la fleur rouge. Après si on est fan de cette couleur on a aussi de très belles anémones."

Camille Bouchery créatrice de "Madame Miettes", fleuriste et décoratrice à Dijon, est l'invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce lundi 14 février 2022. A écouter à 7H15 en direct ( 98.3 ou 103.7) ou à réécouter en cliquant sur le lien ci dessus.